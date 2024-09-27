Люберецкий врач Шведчикова рассказала, какие прививки можно сочетать

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы
Заместитель главврача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова назвала вакцинацию самым действенным способом оградить себя от болезней. Они также рассказали, какие прививки можно сочетать, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В поликлиниках и стационарах Люберецкой областной больницы можно сделать прививки от гриппа, пневмококковой и коронавирусной инфекций. При этом прививку от пневмококковой инфекции можно сочетать с вакцинами от гриппа или от COVID-19. Все эти инфекции передаются воздушно-капельным путём», – сказала Шведчикова.Она добавила, что в основном люди становится восприимчивы к ним в осенне-зимний сезон. Поэтому сделать прививку надо сейчас, чтобы иммунитет успел сформироваться
Грипп, пневмококковую и коронавирусную инфекции объединяет то, что осложнения от этих заболеваний могут серьёзно навредить здоровью, вплоть до смертельного исхода. Наиболее уязвимы люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Им в первую очередь нужно сделать прививки.
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Лора Луганская