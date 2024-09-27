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Рузский кардиолог Жумаева рассказала, как распознать сердечно-сосудистые заболевания

27 сентября 2024, 21:59
Фото: пресс-служба администрации Рузского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Рузского г. о.

Сердечно-сосудистые заболевания могут значительно ухудшить здоровье человека, а в особо тяжёлых случаях даже привести к смерти. Об этом предупредила кардиолог Рузской больницы Умида Жумаева. Она рассказала, как предотвратить подобные болезни.
К заболеваниям сердца и сосудов относятся ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, аритмия и некоторые другие. При этом аритмия, то есть нарушение сердечного ритма, может быть как неопасной, так и угрожающей жизни.
«Многие не замечают её, но некоторые виды аритмии могут привести к образованию тромбов и инсульту. На ранних стадиях большинство сердечно-сосудистых заболеваний протекает бессимптомно. Поэтому особенно важны, регулярные медосмотры и мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы», – отметила Жумаева, слова которой привели в пресс-службе администрации Рузского городского округа.


Врач посоветовала обращаться к врачу минимум раз в год для проведения необходимых обследований. В их числе – анализы крови на холестерин и глюкозу, измерение артериального давления. Врач также порекомендовала обращать внимание на боль в груди, одышку, необъяснимую усталость и другие изменения в организме.

Помимо этого, кардиолог подчеркнула важность здорового образа жизни. Прежде всего это правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек.

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Врач-дерматовенеролог Кулигина рассказала, как улучшить состояние кожи
27 сентября 2024, 16:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Существует множество методов для достижения красивой и здоровой кожи, включая традиционные и инновационные подходы, адаптированные под индивидуальные особенности кожи и её потребности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Чтобы достичь желаемых результатов, необходимо разработать оптимальный комплекс ухода, включающий следующие процедуры:

  • пилинг — действенная процедура, удаляющая мёртвые клетки и улучшающая текстуру и цвет лица. Может быть химическим (с использованием кислот) или механическим (скраб или аппарат);
  • массаж лица улучшает кровообращение, насыщая кожу кислородом и питательными веществами, стимулирует лимфоотток и придаёт лицу свежесть;
  • увлажняющие маски поддерживают гидратацию кожи, содержат гиалуроновую кислоту, коллаген и витамины, питают и восстанавливают кожу;
  • процедуры с использованием ретинола активизируют обновление клеток и уменьшают морщины;
  • профессиональные процедуры, такие как лазерная терапия и микродермабразия, помогают бороться с пигментацией и акне.
«Важно учитывать индивидуальные особенности кожи, а также консультироваться с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом перед началом любых манипуляций. Сочетание правильного ухода, здорового питания и образа жизни поможет значительно улучшить состояние кожи», — сообщает заведующий Клинским филиалов Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Галина Кулигина.

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Психиатр Баклушев развеял миф об опасности просмотров коротких видео в интернете
27 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/fizkes

Врач-психиатр Михаил Баклушев рассказал о том, как просмотр коротких роликов в интернете влияет на психику человека.
По его словам, тысячи роликов и рилс в интернете не могут перегрузить мозг.

«Начнем с того, что перегрузка мозга — это разговорное понятие и перегрузить его практически невозможно. Другое дело, что само стремление человека смотреть эти ролики является скорее прокрастинацией, что уже не очень хорошо», — пояснил Баклушев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Основной проблемой просмотра коротких роликов в интернете психиатр назвал то, что человек тратит свою жизнь на это

По его словам, человеческий мозг имеет довольно большой потенциал работы и перегрузить его информацией невозможно. Он устроен так, что не пропускает в себя что попало. Таким образом, эти ролики практически не запоминаются. То есть работает некая фильтрация, которая убирает все лишнее.

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Врачи НИКИ детства рассказали, почему опасен узловой зоб у ребенка
27 сентября 2024, 15:39

Фото: istockphoto / gpointstudio

Если у ребёнка наблюдается дискомфорт при глотании, осиплость голоса или припухлость в области шеи, возможно наличие узла щитовидной железы. Это распространённая проблема, связанная с дефицитом йода в организме.

«Узловым зобом называют состояние, при котором в щитовидной железе появляются образования, именуемые „узлами“. Появление таких узлов в большинстве случаев — реакция клеток щитовидной железы на дефицит йода. Это крайне нужный элемент, из которого клетки щитовидной железы „создают“ свои гормоны. Узлов щитовидной железы может быть несколько, они могут быть разными по размеру. Но, к счастью, большинство узелков абсолютно не опасны и являются доброкачественными, никак не влияя на качество жизни и ее продолжительность, а потому не требуют лечения», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Большинство узлов являются доброкачественными и не требуют лечения. Однако для исключения рисков развития тиреотоксикоза или онкологии щитовидной железы необходимо пройти дополнительное обследование.

Врачи НИКИ детства призывают родителей незамедлительно обратиться к специалисту для консультации и принятия решения о необходимости дополнительных исследований.

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Названы продукты, которые не стоит есть при сердечно-сосудистых заболеваниях
Врач Кобелевская: при сердечно-сосудистых заболеваниях не стоит есть хлеб
27 сентября 2024, 14:46

Фото: iStock/I_Lunaart

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно следить за питанием и исключить потребление сахара и хлеба. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Наталья Кобелевская.
«Завтрак должен быть обязательно, иначе у человека возникнет чувство голода и позже — днем, вечером, ночью — он съест больше, чем нужно. Кроме того, голодание — это выброс кортизола, который приводит к изменению сахара в крови, поэтому пропускать его не следует», — рассказала Кобелевская в беседе с «Известиями».

Она отметила, что сейчас стало популярным интервальное голодание, согласно которому можно есть два раза в день. Однако такое питание подходит для здоровых людей, подчеркнула терапевт.

Кобелевская уточнила, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит есть сахар и хлеб. При этом яйца, сырники, макароны твердых сортов лучше есть не чаще одного раза в неделю.

Лучше всего употреблять отварную курицу или индейку, или другое мясо нежирных сортов. При этом кашу полезнее всего готовить на воде. Два раза в неделю специалист рекомендует пить зеленый чай, при этом кофе стоит заменить на цикорий.

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Подмосковный врач Сухорукова предупредила об опасности употребления сосисок
27 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock / sergeyryzhov

Ежедневное употребление обработанного мяса, в том числе сосисок, может привести к развитию колоректального рака, деменции и ишемической болезни сердца. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
Анализ показал, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса, то есть одной средней сосиски, повышает риск развития колоректального рака на 18%, рассказала Сухорукова РИА Новости.

По словам гастроэнтеролога, ежедневное употребление сосисок также повышает риск рака молочной железы на 6%, рака лёгких – на 12%. А каждые 50 г съеденного за день обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18%. Дело в том, что в обработанном мясе содержится много соли и насыщенных жиров. Их избыток приводит к повышению артериального давления и развитию атеросклероза артерий сердца.

Такие продукты, как колбасы и сосиски, стоит заменить другими источниками белка, заключила Сухорукова.

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#московская область
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В социальные центры Подмосковья поступит 200 единиц реабилитационной техники
27 сентября 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 200 единиц современного оборудования для реабилитации поступит в социальные центры Московской области до конца года, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году в комплексные центры Подмосковья поступит около 200 единиц современного оборудования для реабилитации взрослых инвалидов и детей-инвалидов. Сумма закупки составит свыше 60 миллионов рублей», – рассказал глава Минсоцразвития Московской области Андрей Кирюхин.
Он добавил, что новое оборудование поступит в 28 социальных учреждений, в том числе в центр реабилитации «Ясенки», где оказывают помощь участникам специальной военной операции.

В министерстве отметили, что новым интерактивным оборудованием оснащены уже 17 подмосковных социальных центров, техника используется для реабилитации более 40 тысяч жителей региона.

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#московская область
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В подмосковных парках в эти выходные завершится акция по проверке здоровья
27 сентября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные в парках Подмосковья пройдёт последняя в 2024 году акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне и других, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С завершением тёплого сезона в регионе заканчивается проведение акции «Проверь своё здоровье в парке». Профилактические осмотры пользовались большим спросом у жителей Подмосковья. Проведите эти выходные с пользой – позаботьтесь о здоровье и погуляйте с семьёй на свежем воздухе! Также вы сможете сделать прививку от гриппа», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как напомнили в министерстве, для прохождения осмотра с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут жителям в личный кабинет пациента на портале госуслуг «Здоровье».

При необходимости пациентов направят в поликлинику на более углублённое обследование.

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Подмосковные хирурги удалили пациентке 10-литровую злокачественную опухоль
27 сентября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского удалили пациентке 10-литровое злокачественное новообразование. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 68-летняя женщина с образованием яичника гигантских размеров. Она долгое время не обращалась к врачам и экстренно попала в больницу, когда опухоль заполнила уже всю брюшную полость.
«После обследования и врачебного консилиума мы провели многочасовую операцию. Удалили новообразование объёмом более 10 литров. Оно росло не один год, сдавливая органы брюшной полости, магистральные сосуды, мочеточники, нарушая функции почек. Опухоль имела злокачественные участки», – рассказал врач акушер-гинеколог Тимур Глебов.
По его словам, благодаря профессионализму хирургической команды сложнейшая операция прошла успешно. Сейчас женщина выписана. Ей предстоит длительное восстановление и лечение под наблюдением онколога.

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Большое и дряблое: нарколог Холдин рассказал, что алкоголь делает с сердцем
27 сентября 2024, 13:58

Фото: iStock/Moussa81

У людей, злоупотребляющих спиртными напитками, деформируется сердечная мышца, в медицине для этого есть специальный термин — «алкогольное сердце». О том, что из себя представляет эта патология, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Алкоголь быстро изнашивает сердечную мышцу, она становится дряблой и уже не выполняет свою основную функцию — функцию насоса. «Алкогольное сердце» означает, что у органа изменилась структура и размер. Сердце увеличивается в размерах. Из-за сгущения крови ему становится тяжелее работать», — сообщил Виталий Холдин.
Он также напомнил, что алкоголь вызывает гипертонию. Всё это значительно повышает угрозу инфаркта.

Для сохранения здоровья сердца нарколог посоветовал отказаться от алкоголя и вести здоровый образ жизни: правильно питаться, высыпаться, заниматься умеренной физической активностью и избегать стрессов.

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