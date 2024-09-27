Рузский кардиолог Жумаева рассказала, как распознать сердечно-сосудистые заболевания

Фото: пресс-служба администрации Рузского г. о.
Сердечно-сосудистые заболевания могут значительно ухудшить здоровье человека, а в особо тяжёлых случаях даже привести к смерти. Об этом предупредила кардиолог Рузской больницы Умида Жумаева. Она рассказала, как предотвратить подобные болезни.
К заболеваниям сердца и сосудов относятся ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, аритмия и некоторые другие. При этом аритмия, то есть нарушение сердечного ритма, может быть как неопасной, так и угрожающей жизни.
Врач посоветовала обращаться к врачу минимум раз в год для проведения необходимых обследований. В их числе – анализы крови на холестерин и глюкозу, измерение артериального давления. Врач также порекомендовала обращать внимание на боль в груди, одышку, необъяснимую усталость и другие изменения в организме.
Помимо этого, кардиолог подчеркнула важность здорового образа жизни. Прежде всего это правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек.
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«Многие не замечают её, но некоторые виды аритмии могут привести к образованию тромбов и инсульту. На ранних стадиях большинство сердечно-сосудистых заболеваний протекает бессимптомно. Поэтому особенно важны, регулярные медосмотры и мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы», – отметила Жумаева, слова которой привели в пресс-службе администрации Рузского городского округа.
Врач посоветовала обращаться к врачу минимум раз в год для проведения необходимых обследований. В их числе – анализы крови на холестерин и глюкозу, измерение артериального давления. Врач также порекомендовала обращать внимание на боль в груди, одышку, необъяснимую усталость и другие изменения в организме.
Помимо этого, кардиолог подчеркнула важность здорового образа жизни. Прежде всего это правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек.
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Лора Луганская