Врачи НИКИ детства рассказали, почему опасен узловой зоб у ребенка

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Если у ребёнка наблюдается дискомфорт при глотании, осиплость голоса или припухлость в области шеи, возможно наличие узла щитовидной железы. Это распространённая проблема, связанная с дефицитом йода в организме.
Большинство узлов являются доброкачественными и не требуют лечения. Однако для исключения рисков развития тиреотоксикоза или онкологии щитовидной железы необходимо пройти дополнительное обследование.
Врачи НИКИ детства призывают родителей незамедлительно обратиться к специалисту для консультации и принятия решения о необходимости дополнительных исследований.
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«Узловым зобом называют состояние, при котором в щитовидной железе появляются образования, именуемые „узлами“. Появление таких узлов в большинстве случаев — реакция клеток щитовидной железы на дефицит йода. Это крайне нужный элемент, из которого клетки щитовидной железы „создают“ свои гормоны. Узлов щитовидной железы может быть несколько, они могут быть разными по размеру. Но, к счастью, большинство узелков абсолютно не опасны и являются доброкачественными, никак не влияя на качество жизни и ее продолжительность, а потому не требуют лечения», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Большинство узлов являются доброкачественными и не требуют лечения. Однако для исключения рисков развития тиреотоксикоза или онкологии щитовидной железы необходимо пройти дополнительное обследование.
Врачи НИКИ детства призывают родителей незамедлительно обратиться к специалисту для консультации и принятия решения о необходимости дополнительных исследований.
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Дайана Хусинова