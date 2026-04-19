Любителей сморкаться двумя ноздрями одновременно предупредили об опасности
Привычка сморкаться двумя ноздрями одновременно может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщила лор-хирург «Софт Медикал Центра» Линда Кубаева, передает «Лента.ру».
Медик утверждает, что привычка сморкаться обеими ноздрями, хоть и кажется естественной, создаёт поток воздуха, который негативно влияет на слуховую трубу. Это может привести к боли в ушах и даже отиту.
Особенно уязвимы дети и люди с хроническими отитами. У них риск воспаления из-за этой привычки повышен. Также не рекомендуется сморкаться при отёке слизистой носа, так как избыточное давление усиливает нагрузку на слуховую трубу, отметила Кубаева.
Лор пояснила, что проблема не в попадании слизи в ухо, так как это анатомически невозможно. Опасность заключается в риске проникновения вирусов и бактерий, а также в нарушении вентиляции барабанной полости среднего уха. Чтобы снизить вероятность осложнений, Кубаева рекомендует закрывать одну ноздрю при сморкании, а затем другую.
