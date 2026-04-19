Врач рассказала, действительно ли валериана и пустырник являются плацебо

19 апреля 2026, 09:03

Невролог Лавренова: валериана и пустырник работают на уровне плацебо

При хроническом стрессе валериана и пустырник практически бесполезны, так как они не способны повлиять на механизмы тяжелой тревоги и эффективно снизить уровень кортизола. Эти растительные препараты работают на уровне эффекта плацебо. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.