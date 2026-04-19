Врач рассказала, действительно ли валериана и пустырник являются плацебо
При хроническом стрессе валериана и пустырник практически бесполезны, так как они не способны повлиять на механизмы тяжелой тревоги и эффективно снизить уровень кортизола. Эти растительные препараты работают на уровне эффекта плацебо. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.
Снотворное действие валерианы и пустырника слабо выражено и нестабильно с точки зрения клинической эффективности. Крупные исследования показывают, что эти растительные средства чаще действуют на уровне плацебо, предоставляя лишь незначительное успокоение нервной системы.
Эксперт отмечает, что фитопрепараты могут быть полезны для людей с редкими и легкими проблемами засыпания. Легкий расслабляющий эффект этих трав может помочь заснуть после обычного бытового переутомления или кратковременного стресса. В таких случаях важную роль играет вера человека в препарат и успокаивающий ритуал его приема.
Врач пояснила, что хронический стресс поддерживает высокий уровень кортизола, с которым растительные экстракты обычно не справляются. Лавренова также напомнила, что необходимо обратиться к врачу при постоянной утренней усталости, неспособности сосредоточиться на работе и страхе перед ночью из-за навязчивых мыслей о проблемах со сном.
