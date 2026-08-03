Россиянам назвали дозу арбуза, после которой почки работают на износ
Врач Прокофьев: безопасная порция арбуза для здорового человека — полкилограмма
Врач общей практики Денис Прокофьев назвал допустимую суточную норму арбуза для здорового взрослого человека — не более 500 граммов.
В беседе с «Абзацем» специалист пояснил, что превышение этого объёма грозит отёками и скачками давления.
«Существует допустимая суточная норма арбуза: для здорового взрослого человека это не больше полукилограмма в день. При превышении этой нормы возможно повышение уровня сахара в крови, а также создаётся дополнительная нагрузка на почки за счёт большого количества жидкости, содержащейся в ягоде. Повышается объём циркулирующей жидкости в организме, в результате почки начинают работать на своём пределе», — подчеркнул врач.Прокофьев отметил, что при диабете или заболеваниях почек (пиелонефрит, гломерулонефрит) необходимо снизить норму до 200 граммов, детям — до 150 граммов.