Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали не есть один фрукт

18 июня 2026, 19:31

Фармаколог Селиванова предупредила об опасности грейпфрутов при приеме статинов

Фото: iStock/5second

Врач, клинический фармаколог Любовь Селиванова предупредила людей с высоким уровнем холестерина, принимающих статины, об опасности грейпфрутов. Об этом она сообщила в беседе с KP.RU.