Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали не есть один фрукт
Врач, клинический фармаколог Любовь Селиванова предупредила людей с высоким уровнем холестерина, принимающих статины, об опасности грейпфрутов. Об этом она сообщила в беседе с KP.RU.
Селиванова отметила, что употребление грейпфрутов и грейпфрутового сока одновременно с лекарствами для снижения уровня холестерина может увеличить токсическую нагрузку на печень. Она подчеркнула, что этот негативный эффект усиливается при регулярном потреблении этих продуктов.
Врач также обратила внимание на другие опасные сочетания лекарств и продуктов. Например, клюкву не стоит есть во время приема антикоагулянтов, так как эти препараты разжижают кровь и предотвращают образование тромбов, а клюква усиливает их действие, повышая риск кровотечений.
Селиванова рекомендовала с осторожностью относиться к препаратам, содержащим зверобой. Она указала, что зверобой снижает эффективность многих лекарств, включая гормональные контрацептивы, противовирусные и противораковые препараты, лекарства для трансплантации органов и средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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