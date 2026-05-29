Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов
Травматолог-ортопед, артролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Татьяна Ангельчева рассказала людям старше 50 лет, как сохранить суставы здоровыми. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач отметила, что здоровье суставов нередко ухудшается из-за недостатка физической активности или неправильного выбора упражнений, таких как бег по твёрдой поверхности или поднятие тяжестей. Для поддержания здоровья суставов Ангельчева рекомендовала обратить внимание на другие виды активности: скандинавскую ходьбу, плавание, аквааэробику, езду на велосипеде, йогу и пилатес. При этом она подчеркнула важность разминки перед тренировкой и завершения занятий растяжкой, а также необходимость начинать с лёгких нагрузок.
Ангельчева указала, что несбалансированный рацион, богатый насыщенными жирами, сахаром и солью, способствует набору лишнего веса и хроническому воспалению, что негативно влияет на суставы. Высокое содержание сахара, в частности, нарушает синтез коллагена и белка, которые необходимы для поддержания упругости хрящей. Травматолог добавила, что избыточный вес создаёт дополнительную нагрузку на кости и суставы.
Эксперт также рекомендовала выбирать подходящую обувь, избегая высоких каблуков и моделей без амортизации и супинатора. Важно отказаться от вредных привычек и учитывать климатические условия, так как длительное пребывание на холоде может вызвать воспалительные процессы.
