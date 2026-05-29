Врач развеяла самые распространенные мифы о здоровом пищеварении
Употребление свежих овощей и отрубей может не всегда благоприятно сказываться на состоянии кишечника. Об этом рассказала NEWS.ru врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По ее словам, при панкреатите или язвенной болезни некоторые продукты могут ухудшить состояние. Например, клетчатка может усилить диарею, характерную для колита, а также вызвать вздутие живота. При панкреатите организм вырабатывает недостаточное количество ферментов для переваривания овощей, что может привести к усилению симптомов. При обострении язвенной болезни следует избегать продуктов, которые раздражают слизистую оболочку желудка, предостерегла гастроэнтеролог.
Кашух отметила, что многие люди считают, будто употребление воды во время еды разбавляет желудочный сок и затрудняет пищеварение. Однако, по мнению специалиста, жидкость быстро проходит через желудок и не успевает существенно изменить кислотность или активность ферментов.
