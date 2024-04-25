Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Волонтёры показали в детском отделении Московского областного онкологического диспансера интерактивное мюзикл-шоу мыльных пузырей «Мечты Золушки». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Дети вместе с феей-крёстной и Золушкой выполняли задания мачехи. Они вымыли полы, превратили старое платье Золушки в прелестный наряд, а декорации – в сказочную карету. С помощью ребят мечта красавицы сбылась: она попала на бал, встретилась с принцем, и они полюбили друг друга. Дети с удовольствием помогали героям сказки.
Отделение детской онкологии открылось в 1966 году – в момент создания Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкозаболеваниями, созданное в Россией, и единственное в Подмосковье, где оказывается специализированная помощь детям с онкологией.
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«Все заворожённо смотрели шоу с удивительными красочными трюками и живым вокалом. Даже те ребята, кто раньше стеснялся, активно проявляли себя. А финале праздника детки и родители погрузились в огромный мыльный пузырь. Внутри каждый загадал заветное желание», – рассказала волонтёр Вера Гогина.
Отделение детской онкологии открылось в 1966 году – в момент создания Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкозаболеваниями, созданное в Россией, и единственное в Подмосковье, где оказывается специализированная помощь детям с онкологией.
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Лора Луганская