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В Подмосковье с начала года провели более миллиона телемедицинских консультаций

25 апреля 2024, 15:41
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше одного миллиона дистанционный медицинских консультаций получили жители Московской области с начала 2024 года, помощь в режиме онлайн оказывают и взрослым, и маленьким пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Благодаря телемедицине получить консультацию врача можно прямо из дома. В частности, можно проконсультироваться по результатам сданных анализов, итогам диспансеризации или лечения, а также получить рекомендации по корректировке терапии», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что с помощью телемедицинской консультации можно также закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.



В региональном Минздраве подчеркнули, что телемедицинскую консультацию можно получить только после очного посещения врача.

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#телемедицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
Раменские врачи прооперировали пациенту девять переломов после ДТП
25 апреля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы прооперировали мужчину с девятью переломами после автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 35-летнего пострадавшего в ДТП в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей лица, нижней челюсти, бедренной кости и разрыв костей таза.

Кроме того, из-за полученных травм у пациента произошла временная потеря памяти и развился психоз. Всё это требовало стабилизации при помощи медикаментозной терапии. После этого мужчину направили на операцию, в которой участвовали специалисты двух отделений больницы.
«Всего было проведено три операции. Сначала челюстно-лицевой хирург восстановил целостность кости нижней челюсти. Затем хирург-травматолог провёл остеосинтез костей таза. После этого с помощью ортопедического стола и специальных устройств мы восстановили правильное положение бедренной кости и провели её остеосинтез. Все операции прошли успешно и заняли всего шесть часов», – рассказал заведующий травматологическим отделением Раменской больницы Всеволод Ушанов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уже на десятые сутки пациент смог самостоятельно сесть. Сейчас он уже выписан на реабилитацию. Чтобы вернуться к полноценной жизни, мужчине предстоит длительный процесс восстановления двигательных функций.

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Врач-онколог предупредил о вреде шашлыка
Онколог Черемушкин: злоупотребление шашлыка может вызвать рак
25 апреля 2024, 15:21

Фото: iStock/Tatiana Volgutova

Жареное красное мясо может увеличить риск возникновения рака, поэтому не следует злоупотреблять таким блюдом. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
Врач предупредил, что из-за злоупотребления шашлыком, у людей могут обостриться хронические заболевания ЖКТ.


«Во время жарки в мясе копятся канцерогенные вещества, самым опасным из них является бензапирен. Поэтому не стоит злоупотреблять жирной пищей, в преддверии майских праздников это особенно актуально. При приготовлении шашлыка могут использоваться консерванты, которые могут выступать как канцероген, либо источник воспалительной реакции», — рассказал Черемушкин в беседе с NEWS.ru.

Она уточнил, что чрезмерное употребление шашлыка может вызывать аллергическую реакцию, гастрит и колит.

Кроме того, онколог уточнил, что жирные виды мяса, такие как свинина или баранина тяжело перевариваются. Такое мясо не стоит есть людям, у которых имеются заболевания ЖКТ. Лучше приготовить курицу или рыбу, чьё мясо усваивается гораздо легче.

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#шашлык
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Врач назвала причины шума в ушах
Терапевт Романенко: длительный приём антибиотиков может вызвать шум в ушах
25 апреля 2024, 14:42

Фото: iStock/Yurii Yarema

Шум или звон в ушах может сильно беспокоить человека. О причинах возникновения такого явления рассказала врач-терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
«Тиннитус — очень частая проблема, которая существенно снижает качество жизни. Пациенты говорят, что хочется лезть на стену. Человек может даже не замечать звона в ушах, но когда он попадает в бесшумное помещение, то начинает его слышать», — рассказала Романенко в интервью «Газете.Ru».

Она также рассказала о пульсации в ушах, которая может возникнуть после физической активности. Она также может указывать на повышенное давление.

При этом врач отметила, что звон в ушах может возникать при патологии уха. Причиной может стать серная пробка или перенесённое простудное заболевание. В этом случае потребуется дополнительная антибактериальная терапия.

Врач добавила, что шум в ушах может возникать после приёма некоторых лекарств. По её словам, нестероидные противовоспалительные препараты и антибиотики, а также антидепрессанты способны вызвать шум в ушах.

При появлении подобной проблемы Романенко посоветовала обратиться к отоларингологу. Однако если шум сопровождается тошнотой, рвотой или головокружением, тогда стоит пойти к неврологу. При повышенном давлении стоит посетить кардиолога.

При этом специалист добавила, что шум в ушах часто является именно возрастной проблемой.

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«Умирали целыми семьями и городами»: Врачи объяснили необходимость иммунизации
Врачи напомнили антиваксерам о временах, когда от болезней умирали целые города
25 апреля 2024, 14:13

Фото: iStock/ChamilleWhite

Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week) проводится с 22 по 28 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
О том, почему вакцинация жизненно важна, напомнили специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1».

«Общество давно вакцинозависимо, но многие этого не понимают. Прививки стали заложниками своей эффективности: молодые люди не знают, что раньше от дифтерии умирали целые семьи, а от оспы — целые города», — напомнили медики.

Специалисты напомнили, что именно благодаря прививкам, которые начали широко применять в прошлом веке, среднюю продолжительность жизни удалось увеличить на 25 лет. К тому же, прививки до сих пор ежегодно спасают от смерти около трёх миллионов человек.

Онколог Серяков рассказал, какие прививки могут снизить вероятность развития рака
Онколог Серяков рассказал, какие прививки могут снизить вероятность развития рака

Уточняется, что все прививки, применяемые российскими врачами, проверены и безопасны.

«Защитите себя и своих детей от опасных инфекций, прививайтесь в соответствии с национальным календарём прививок! Если вы планируете поездку в экзотические страны, уточните эпидемическую обстановку и привейтесь от эндемичных инфекций», — прокомментировал ситуацию главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

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#прививки
#химки
#врачи
#здоровье
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В Подмосковье более 2,5 тыс. детей с диабетом обеспечили системой мониторинга глюкозы
25 апреля 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более двух с половиной тысяч детей с сахарным диабетом первого типа в Московской области обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря системе мониторинга измерять уровень сахара в крови намного проще, так как не нужно постоянно прокалывать палец. Достаточно поднести устройство к сенсору, закрепленному на плече. В настоящее время на диспансерном учете в Подмосковье состоят более 2500 детей с сахарным диабетом первого типа. все они обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Система мониторинга глюкозы отслеживает уровень сахара в крови пациента круглосуточно, информация об этом поступает юным пациентам и их родителям в режиме реального времени.

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#медицинское оборудование
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Иммунолог Никонова рассказала о важности поддержки иммунитета
25 апреля 2024, 11:39

Фото: istockphoto / SeventyFour

Иммунолог НИКИ детства Екатерина Никонова рассказала о важности поддержки иммунитета. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В конце апреля проводится ежегодная Всемирная неделя иммунизации. ​

«Сегодня только вакцинация может стать 100%-ной защитой ребенка. Согласно календарю прививок, детям делают эту прививку в возрасте 12 месяцев и шести лет. Прежде всего, на прививку ждут детей, которые идут в сад и школу, и тех, кому предстоит госпитализация. Только прививка может защитить от заражения и тяжелых последствий. Корь опасна своими осложнениями – это слепота, пневмония, отит, менингоэнцефалит, который может привести к летальному исходу», – поделилась завотделения аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.

Стоит отметить, что в России каждый год вакцинация проводиться ​по национальному и региональному календарям ежегодно.

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Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
25 апреля 2024, 08:47

Фото: iStock/SweetBunFactory

Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, разработанный в РФ. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы ведомства.
В ходе испытаний препарат показал высокую эффективность и безопасность. После регистрации препарата компания-производитель может начать промышленное производство данного лекарства.

Отмечается, что разработкой препарата занимались ученые РНИМУ имени Пирогова и Института РАН биоорганической химии имени Шемякина и Овинникова.

Напомним, болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением в суставах, особенно позвоночника.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат Центра имени Н. Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций, которые возникают из-за устойчивости организма к антибиотикам.

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Минздрав убрал антибиотики из стандарта лечения ОРВИ
25 апреля 2024, 08:37

Фото: iStock/Pablo Gaston Velez

Минздрав России исключил антибиотики из стандарта оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В новый стандарт лечения ОРВИ добавили препарат «Кагоцел». Кроме того, в список инструментальных методов лечения ОРВИ включили пульсоксиметрию.

Также Минздрав расширил в новом стандарте перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Так, пациент сможет получить консультацию акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога. До этого предоставлялась возможность проконсультироваться в связи с заболеванием только у терапевта, инфекциониста, оториноларинголога, невролога и кардиолога.

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Врач предупредил, что ночная потливость может быть признаком смертельного заболевания
Онколог Басанов: Ночная потливость может быть симптомом развития лимфомы
25 апреля 2024, 03:50

Фото: istock / Highwaystarz-Photography

Неочевидными признаками лимфомы, чаще всего развивающейся у молодых людей, являются ночная потливость. Об этом предупредил врач-онколог Руслан Басанов в разговоре с «Лентой.ру».
Лимфома — это заболевание, которому в основном подвержены подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. Кроме увеличения лимфоузлов, болезнь проявляет себя потливостью в ночное время, резким похудением без причины и температурой, которую сложно сбить. Заболевание также может сопровождаться общей слабостью и кожным зудом.

Если болезнь прогрессирует, она может переходить за пределы лимфатической системы, поражая зрение, нервную систему и другие органы.

Врач подчеркнул, что в случае обнаружения этих признаков стоит пройти обследование, и только после проведения биопсии можно будет вынести быть окончательный диагноз.

Ранее биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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