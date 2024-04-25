В Подмосковье с начала года провели более миллиона телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше одного миллиона дистанционный медицинских консультаций получили жители Московской области с начала 2024 года, помощь в режиме онлайн оказывают и взрослым, и маленьким пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Благодаря телемедицине получить консультацию врача можно прямо из дома. В частности, можно проконсультироваться по результатам сданных анализов, итогам диспансеризации или лечения, а также получить рекомендации по корректировке терапии», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что с помощью телемедицинской консультации можно также закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.
В региональном Минздраве подчеркнули, что телемедицинскую консультацию можно получить только после очного посещения врача.
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