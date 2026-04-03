Желающих дожить до 100 лет людей призвали выкинуть из дома четыре продукта
Врач Диего Суарес заявил, что если внести всего одно изменение в рацион, то можно дожить до 100 лет. Об этом пишет издание La Razon.
Суарес рекомендует избавиться в доме от переработанного мяса, сладких напитков, сухих завтраков и сладостей, чтобы продлить свою жизнь. При этом он отмечает, что полностью исключать эти продукты из рациона не обязательно.
Если у вас возникает желание побаловать себя, можно позволить себе эти продукты, но не стоит делать их частью повседневного рациона, так как они могут превратиться в привычку, считает врач. По его мнению, дом должен быть местом, где формируются только здоровые привычки.
Ранее врач Эрик Вердин раскрыл золотое правило завтрака, благодаря которому человек останется сытым надолго.
Читайте также: