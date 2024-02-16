Названа одна из основных причин рака

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Врач-онколог Магомед Сулиманов заявил, что курение является одной из основных причин более 10 форм рака.
«В том числе рака лёгкого, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемии, почек и др. Особое место в этом списке занимает рак лёгкого — один из самых распространённых среди курящих мужчин. По данным ВОЗ, от рака легкого ежегодно умирает около 1 млн человек, или каждый третий курильщик», — добавил в беседе с Газета.ру Сулиманов.
Он отметил, что спасти от заболевание может полный отказ сигарет.
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