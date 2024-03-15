Малышева опровергла миф о пользе питья мочи для излечения болезней

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, заявили, что питье мочи для лечения некоторых недугов является полнейшей глупостью. Об этом они говорили в рамках программы «Жить здорово!» на Первом канале
По словам Гандельмана, именно с мочой из организма человека выводятся вредные и токсичные вещества.
Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, что питьевой режим играет важную роль в нашей жизни. Однако при обильном питье на ночь может участиться мочеиспускание, а на утром возможно бессонница и отеки. Чтобы избежать этого, врач советует пить воду и другие напитки за 1,5–2 часа до сна. Это позволит организму вывести лишнюю воду до сна.
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«Поэтому величайшей глупостью в России было поветрие пить мочу. Ничего глупее нельзя придумать: почки фильтруют, фильтруют, 200 литров отфильтровали, а эти (люди – ред.) взяли и выпили. Слов нет!» — сказала Малышева.
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Элина Позднякова