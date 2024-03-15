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Малышева опровергла миф о пользе питья мочи для излечения болезней

Врач-терапевт Малышева назвала питье мочи величайшей глупостью
15 марта 2024, 10:21
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, заявили, что питье мочи для лечения некоторых недугов является полнейшей глупостью. Об этом они говорили в рамках программы «Жить здорово!» на Первом канале
По словам Гандельмана, именно с мочой из организма человека выводятся вредные и токсичные вещества.

«Поэтому величайшей глупостью в России было поветрие пить мочу. Ничего глупее нельзя придумать: почки фильтруют, фильтруют, 200 литров отфильтровали, а эти (люди – ред.) взяли и выпили. Слов нет!» — сказала Малышева.


Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, что питьевой режим играет важную роль в нашей жизни. Однако при обильном питье на ночь может участиться мочеиспускание, а на утром возможно бессонница и отеки. Чтобы избежать этого, врач советует пить воду и другие напитки за 1,5–2 часа до сна. Это позволит организму вывести лишнюю воду до сна.


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Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры
Daily Mail: Бургер с курицей или яйцом может быть частью здорового рациона
14 марта 2024, 22:28

Фото: istock / Milanchikov

Маленький бургер с яйцом не навредит здоровью и сбалансированному рациону, так как содержит много белка. Об этом заявила сертифицированный американский врач-диетолог Келси Куник, передает Daily Mail.
Диетолог пояснила, что людям, которые следят за своим здоровьем, иногда приходится ходить в заведения быстрого питания, где часто продается фастфуд. Но даже в таких местах можно выбрать еду, которая не принесет вред здоровье и фигуре.

Самым оптимальным вариантом станет небольшой бургер с яйцом, сыром, листом салата и несколькими кусочками бекона. Как считает Куник, яйцо и бекон содержат достаточное количество белка, а хлеб — углеводов. Союз этих нутриентов помогает долго сохранить ощущение сытости.

Также можно заказать сэндвич или бургер, основу которых составляет курица. Она также содержит много белка, но при этом не изобилует жирами.

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Mash: Новый смертоносный вирус-мутант обнаружили в Великобритании
14 марта 2024, 20:33

Фото: iStock/ismagilov

В Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Об этом передает Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные ученых.
Новый вирус отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно. Заразиться можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.

Из-за значительной нагрузки на медицинские учреждения внутри страны, британские врачи обратились за помощью к голландским вирусологам. Те в свою очередь провели исследование над 600 пациентами и обнаружили, что вирус стал в разы опаснее.

Профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета призвал коллег рассмотреть новые способы диагностики заболевания. Чтобы оперативно выявлять новый вид туберкулёза и не допустить его распространения по всей Европе, как это было с коронавирусом.

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#вирус
#великобритания
#болезнь
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Врач Эдигер заявил об опасности противозачаточных таблеток
14 марта 2024, 19:23

Фото: istockphoto.com/ь:Rattankun Thongbun

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил о том, что применение противозачаточных средств может грозить различными побочными эффектами, в том числе тромбозами и даже депрессией.
Он объяснил, что любое гормональное вмешательство в организм человека извне всегда несёт в себе серьёзные риски для здоровья.

«Побочных эффектов достаточное количество. Это, например, повышение опасности тромбозов, особенно если это сопровождается курением. Это те или иные нарушения функционирования яичников. Это масса неврологических проблем: мигрень, депрессия», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Кроме того, по его словам, в настоящее время проводятся медицинские исследования на тему опасности развития злокачественных опухолей из-за применения таких средств.

Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова заявила, что бесконтрольный приём «сердечных» препаратов может навредить.

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#препараты
#здоровье
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«Боль не характерна»: Первые «звоночки» проблем с почками, которые не стоит игнорировать
Профессор Ветчинникова: Бесконтрольный прием лекарств опасен для работы почек
14 марта 2024, 19:01

Фото: istock / Rabizo

Ежегодно 14 марта отмечается Всемирный день почки. Чтобы сохранить здоровье органа, важно избегать вредных факторов, которые оказывают на него пагубное влияние и следить за организмом.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Ольга Ветчинникова в эфире «Радио 1» рассказала, что провоцирует развитие болезней почек и как распознать отклонения.

Эксперт отметила, что самыми распространенными заболеваниями почек являются поражение почек при других болезнях.

«Гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Все эти заболевания на сегодняшний день трактуются как неинфекционные пандемии. Хроническая болезнь почек тоже относится к этим неинфекционным пандемиям», — заявила Ветчинникова.
К ним также можно добавить сахарный диабет, артериальную гипертензию, аутоиммунные болезни, системные инфекции, гепатиты, ВИЧ-инфекции, туберкулез, мочекаменную болезнь, инфекции мочевыводящих путей и некоторые урологические заболевания.

Эксперт отметила, что самостоятельный бесконтрольный прием лекарственных препаратов является неблагоприятным фактором для функции почек. На здоровье органа негативно сказывается ожирение, курение, нарушение липидного обмена. Профессор предупредила, что людям с этими болезнями и вредными привычками стоит помнить, что они находятся в зоне и риска и следить за здоровьем, проходя необходимые обследования и сдавая анализы.

Специалист отметила, что для заболеваний почек характерно бессимптомное течение болезни.

«Самое первое, что заставляет человека обратиться за помощью, это болевой синдром, который для заболеваний почек, можно сказать, не характерен», — отметила Ветчинникова.
Она заявила, что в первую очередь нужно обращать внимание на изменение объёма или цвета мочи.

«Повышение артериального давления, особенно в молодом возрасте. Появление отеков. Причин для них очень много, но в том числе и почечные заболевания. Заболевание почек у родственников тоже, в общем-то, должно настораживать. Изменение размеров и формы почек при ультразвуковом исследовании. Изменения в общем анализе мочи, белок, эритроциты», — перечислила характерные признаки профессор.
В заключении Ветчинникова напомнила, что не нужно стесняться сдавать анализы мочи, ведь это важное исследование и оно может показать наличие заболеваний не только почек, но и других органов.

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Кардиолог объяснила, в чем разница между симптомами инсульта и инфаркта
Врач Пелагеина: инфаркт отличается от инсульта сильной болью в грудине
14 марта 2024, 17:51

Фото: istock / Foremniakowski

Первые признаки инфаркта и инсульта кардинально отличаются друг от друга, но оба состояния нуждаются в немедленном обращении за помощью медиков. Об этом предупредила кардиолог ФМБА Татьяна Пелагеина в разговоре с изданием «Доктор Питер».
Как утверждает врач, основные симптомы инсульта — это нарушение координации и речи, двигательной активности. Во время инсульта человек чувствует сильную головную боль, слабость, появляются признаки паралича, асимметрии лица, ухудшение зрения и даже потеря сознания.

В свою очередь, инфаркт сопровождает сильной болью в груди, которая может отдавать в левую руку, шею, челюсть. Также во время инфаркта у пациентов может возникать нарушение частоты сердечных сокращений, появляется тошнота, рвота слабость, одышка, обморок.

«Можно заметить, что некоторые симптомы этих состояний схожи. Инфаркт также может маскироваться под межреберную невралгию, болезни легких, остеохондроз», — подытожила Пелагеина.
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#человек
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#болезни
#сердце
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Педиатр Одинаева рассказала о разрешенной норме блинов для ребенка
14 марта 2024, 17:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Главный педиатр Подмосковья рассказала сколько блинов можно дать ребенку без вреда для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что вводить блины в рацион ребенка можно начиная с 2 лет.

«Перед тем как предложить их малышу стоит проконсультироваться с педиатром. Малышам рекомендуется давать небольшие порции блинов, начиная с одного-двух кусочков, а затем постепенно увеличивать объем. Это должны быть блинчики из бездрожжевого теста, состоящего из муки, небольшого количества соли, яиц, молока и без начинки. Они должны быть только домашнего приготовления и как можно менее жирными. <…> Для детей до 3 лет рекомендуется использовать тесто на кефире или йогурте. Детям дошкольного возраста не рекомендуется есть более 3-5 блинов за раз и не более одного-двух блинчиков с начинкой. Давать блины ребенку лучше в первой половине дня и не чаще 1-2 раз в неделю», — рассказала специалист.

Стоит отметить, что блины не должны заменять полноценный прием пищи детям. Кроме того, самыми вредными начинками для блинов являются жирное мясо, икра, жирный творог и сгущенка.

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В Орехово-Зуево врачи спасли женщину с геморрагическим инсультом
14 марта 2024, 15:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Орехово-Зуевские врачи удалили пациентке с инсультом гематому объёмом 160 мл. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
39-летнюю женщину доставили в больницу без сознания полностью парализованной левой частью тела. В ходе диагностики врачи выявили у пациентки кровоизлияние в мозг.

«Мы провели операцию малоинвазивным способом. Для доступа к области кровоизлияния в теменной кости черепа было сформировано небольшое отверстие, через которое была удалена субдуральная гематома объемом 160 мл и установлено наружное дренажное устройство», — поделился врач-нейрохирург регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы Сардорбек Сабиров.

Стоит отметить, что на данный момент у женщины восстановилась двигательная функция левой стороны и ​она проходит реабилитацию.

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#инсульт
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Диетолог Дианова объяснила приоритет подсолнечного масла перед оливковым
14 марта 2024, 15:29

Фото: istockphoto.com/5PH

Гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что подсолнечное масло полезнее оливкового.
Так, по её словам, первое содержит больше полиненасыщенных жирных кислот, что хорошо для здоровья, так как насыщенные жиры нашему организму нужны меньше.

«Учёные сравнили: в оливковом масле токоферолов всего 12 мг на 100 г, а в подсолнечном — 44 мг. Токофероловый эквивалент — это совокупность разных форм витамина Е, входящего в группу витаминов, которые препятствуют старению, перекисному окислению липидов, которое идёт в канцерогенез и рак. Сам по себе витамин Е назначают при определённых заболеваниях», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

А специалисты Роскачества рассказали, как выбрать муку для блинчиков.

«Блинчики из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра» при выпечке получатся тонкими и воздушными. Лучше выбирать муку в плотной бумажной упаковке, она лучше хранится и не плесневеет в отличие от муки в целлофане. Дома посмотрите на цвет муки, она должна быть белой или кремовой. Тёмный цвет будет свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.

Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина заявила, что блины нельзя назвать полезным блюдом, но если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.

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#диетолог
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#питание
#здоровье
#продукты
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«Тревожные звоночки»: Врач объяснил, чем опасно частое мочеиспускание по ночам
Нефролог Есаян: частое мочеиспускание по ночам возникает при заболеваниях почек
14 марта 2024, 14:44

Фото: istock / Sergey Dogadin

Отеки и частое мочеиспускание по ночам могут сигнализировать о распространенной болезни почек. Об этом предупредил внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа Ашот Есаян.
Врач отметил, что что нарушение в работе почек, в основном, развиваются медленно и незаметно, и симптомы становятся очевидными только на стадии почечной недостаточности.

«Если у пациента вдруг появились отеки на ногах, без признаков сердечной недостаточности, или никтурия, когда человек несколько раз просыпается ночью в туалет мочиться, при этом мочеиспускание достаточно обильное, — это тревожные звоночки нарушения концентрационной функции почек», — предупредил Есаян в беседе с NEWS.ru.
Помимо этого, изменение цвета мочи в сторону красного или розового цвета могут говорить о возможном заболевании почек и мочевыводящих путей. Также стоит обратить внимание, если в моче появились сгустки крови.

Еще одним признаком является пенистость мочи. Этот признак сигнализирует о выраженной протеинурии, то есть наличия белка в моче.

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