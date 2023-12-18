Маммографию по самозаписи прошли более 16 тыс жительниц Подмосковья

Фото: пресс-службе Минздрава МО
Маммографию по самозаписи в Московской области прошли свыше 16,3 тыс женщин. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава. На исследование могут самостоятельно записаться женщины старше 40 лет, не проходившие маммографию более двух лет.
«Женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Мы открыли самостоятельную запись на маммографию. С начала года уже более 16,3 тыс женщин прошли исследование. У тысячи женщин были выявлены отклонения, их направили на углублённую диагностику», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Чтобы самостоятельно записаться на маммографию, нужно иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет, а возраст – свыше 40 лет. Записаться можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или по телефону 122.
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