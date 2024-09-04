Нейрохирурги из Мытищ предотвратили паралич пациентов с «травмой ныряльщика»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинской больницы предотвратили парализацию пациентов с «травмой ныряльщика». Они поступили в приёмный покой в последние жаркие недели августа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Двое мужчин и девушка отдыхали в разных местах и неудачно нырнули на мелководье. Один получил травму шейного отдела позвоночника, второй – грудного отдела с множественными переломами позвонков. У девушки была травмирована шея, ноги полностью парализованы, а рука почти обездвижена.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Компрессионные переломы шейного отдела позвоночника называют «травмой ныряльщика», так как подобные травмы чаще всего получают на воде. Они опасны обездвижением, нарушением дыхания, мочеиспускания и опорожнения кишечника. Пострадавший может остаться тяжёлым инвалидом. При таких травмах важно, чтобы пациент быстро получил высокотехнологичную хирургическую помощь. Это повышает шансы восстановиться.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
Компрессионные переломы шейного отдела позвоночника называют «травмой ныряльщика», так как подобные травмы чаще всего получают на воде. Они опасны обездвижением, нарушением дыхания, мочеиспускания и опорожнения кишечника. Пострадавший может остаться тяжёлым инвалидом. При таких травмах важно, чтобы пациент быстро получил высокотехнологичную хирургическую помощь. Это повышает шансы восстановиться.
«Мы оперативно прооперировали всех пострадавших. Выполнили декомпрессию спинного мозга с последующей стабилизацией. Хирургические вмешательства длились от 3 до 6 часов под контролем операционного микроскопа и компьютерной томографии. Они прошли успешно. У пациентов улучшилась неврологическая картина, а у девушки исчез паралич ног, уменьшился парез руки», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Сергеев.Девушку через две недели выписали на раннюю реабилитацию. Молодых людей тоже выписали из стационара под амбулаторное наблюдение.
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Лора Луганская