Подмосковные травматологи восстановили подвижность руки подростка после падения с велосипеда

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли подростку руку после падения с велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 13-летний мальчик с перелом левой плечевой кости. Травму получил при падении с велосипеда.
В министерстве добавили, что ежегодно врачи МОДКТОБ оперируют в среднем пять детей с травмами и патологиями ортопедического профиля. В консультативно-диагностической поликлинике больницы консультации получают около 19 тыс. человек.
Читайте также:
Опасные белки: ветеринары рассказали, чем можно заразиться от животных в парке
В Подмосковье девочка чуть не оглохла из-за залетевшей в ухо мухи
В Подмосковья с начала года благодаря ЭКО родилось около 1,2 тыс. детей
В приёмный покой поступил 13-летний мальчик с перелом левой плечевой кости. Травму получил при падении с велосипеда.
«Мы диагностировали перелом с отломками кости. Это одна из самых тяжёлых травм локтевого сустава. Она нередко влечёт за собой потерю функций верхней конечности. В ходе операции под наркозом восстановили правильную анатомию внутрисуставных структур плечевой кости и зафиксировали отломки спицами», – рассказал заведующий операционным блоком Виталий Куваев.Сейчас пациент выписан домой на амбулаторное лечение. Его ждёт длительное восстановление, а после полного сращивания костей – повторная операция для удаления металлических конструкций.
В министерстве добавили, что ежегодно врачи МОДКТОБ оперируют в среднем пять детей с травмами и патологиями ортопедического профиля. В консультативно-диагностической поликлинике больницы консультации получают около 19 тыс. человек.
Читайте также:
Опасные белки: ветеринары рассказали, чем можно заразиться от животных в парке
В Подмосковье девочка чуть не оглохла из-за залетевшей в ухо мухи
В Подмосковья с начала года благодаря ЭКО родилось около 1,2 тыс. детей
Лора Луганская