Маммографию по самозаписи за год прошли около 12,5 тыс. жительниц Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 12,5 тыс. женщин прошли в Московской области маммографию по самозаписи в 2024 году, такая опция доступна для жительниц старше 40 лет и не проходивших это исследование в последние два года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В минувшем году почти 12,5 тыс. жительниц Московской области самостоятельно записались на маммографию. У 54 из них было выявлено онкологическое заболевание. Этих женщин направили на дополнительную диагностику и лечение», — сказал глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Отмечается, что для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, женщина должна быть прикреплена к одной из поликлиники, подведомственных Минздраву области. Записаться можно по телефону 122 или онлайн — через региональный портал «Здоровье».
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