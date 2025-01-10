Мытищинские врачи удалили у женщины огромную опухоль из тканей эмбриона

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Опухоль в форме яйца размером 38 на 20 сантиметров удалили у 45-летней глухонемой женщины хирурги Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в районе малого таза, проблемы с мочеиспусканием и стулом. Обследование выявило, что причиной является крупная опухоль, которая давит на внутренние органы и мешает им нормальной функционировать. Было решено удалить новообразование.
«В ходе операции мы выделили опухоль. Она не была связана ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастала. Такие опухоли встречаются редко и называются внеорганными. Задачей хирургов было удалить новообразование, не травмируя расположенные рядом органы. Операция длилась полтора часа и завершилась удачно», — сказал заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы Игорь Модин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Гистология показала, что новообразование доброкачественное. Оно состояло из мышечной ткани. По мнению экспертов, такие опухоли могут формироваться из зачатков соединительной ткани эмбриона. Они никак себя не проявляют, пока не достигнут больших размеров. Кроме того, такие опухоли могут перерождаться в злокачественные.
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