В больницы Подмосковья за год поступило около 200 эндоскопов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 200 единиц эндоскопического оборудования, включая гастроскопы, видеобронхоскопы и эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических операций, поступило в больницы Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику, а также применяется для проведения малоинвазивных операций. Всего в минувшем году в больницы Подмосковья поступило около 200 единиц эндоскопического оборудования на сумму порядка 1,1 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова главы областного Минздрава Максима Забелина.Оборудование поступило в 43 подмосковные больницы. Техника была закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Читайте также:
Мытищинские врачи удалили у женщины огромную опухоль из тканей эмбриона
В Звенигороде построят детскую поликлинику на 220 посещений за смену
Электростальские хирурги спасли женщину с уникальным перекрутом кишечника
Лев Каштанов