Кардиолог объяснила, в чем разница между симптомами инсульта и инфаркта

Первые признаки инфаркта и инсульта кардинально отличаются друг от друга, но оба состояния нуждаются в немедленном обращении за помощью медиков. Об этом предупредила кардиолог ФМБА Татьяна Пелагеина в разговоре с изданием «Доктор Питер».