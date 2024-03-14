Кардиолог объяснила, в чем разница между симптомами инсульта и инфаркта

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Первые признаки инфаркта и инсульта кардинально отличаются друг от друга, но оба состояния нуждаются в немедленном обращении за помощью медиков. Об этом предупредила кардиолог ФМБА Татьяна Пелагеина в разговоре с изданием «Доктор Питер».
Как утверждает врач, основные симптомы инсульта — это нарушение координации и речи, двигательной активности. Во время инсульта человек чувствует сильную головную боль, слабость, появляются признаки паралича, асимметрии лица, ухудшение зрения и даже потеря сознания.
В свою очередь, инфаркт сопровождает сильной болью в груди, которая может отдавать в левую руку, шею, челюсть. Также во время инфаркта у пациентов может возникать нарушение частоты сердечных сокращений, появляется тошнота, рвота слабость, одышка, обморок.
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В свою очередь, инфаркт сопровождает сильной болью в груди, которая может отдавать в левую руку, шею, челюсть. Также во время инфаркта у пациентов может возникать нарушение частоты сердечных сокращений, появляется тошнота, рвота слабость, одышка, обморок.
«Можно заметить, что некоторые симптомы этих состояний схожи. Инфаркт также может маскироваться под межреберную невралгию, болезни легких, остеохондроз», — подытожила Пелагеина.Читайте также:
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Алина Юрчак