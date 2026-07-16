«Маска не поможет»: врач рассказала аллергикам, как легче пережить пик цветения трав

16 июля 2026, 15:17

Аллерголог Логина: аллергикам стоит меньше находиться на улице

Фото: iStock/dragana991

Аллергики смогут легче пережить пик цветения трав, если исключат из рациона томаты, виноград, кабачки и арбузы. Кроме того, им следует носить на улице головной убор и респиратор. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.





Она посоветовала людям, страдающим аллергией, по возможности поменьше находиться на улице. При выходе из дома врач призвала не надевать медицинскую маску, поскольку она пропускает пыльцу и аллерген скапливается на ткани в районе лица, из-за чего состояние может только ухудшаться.





«Реально помочь в этой ситуации может только респиратор. Также обязательно нужно надевать головной убор, который будет полностью закрывать волосы, ведь самая высокая концентрация пыльцы обычно скапливается именно на них», — уточнила Логина в беседе с Москвой 24.