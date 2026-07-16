«Маска не поможет»: врач рассказала аллергикам, как легче пережить пик цветения трав
Аллерголог Логина: аллергикам стоит меньше находиться на улице
Аллергики смогут легче пережить пик цветения трав, если исключат из рациона томаты, виноград, кабачки и арбузы. Кроме того, им следует носить на улице головной убор и респиратор. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Она посоветовала людям, страдающим аллергией, по возможности поменьше находиться на улице. При выходе из дома врач призвала не надевать медицинскую маску, поскольку она пропускает пыльцу и аллерген скапливается на ткани в районе лица, из-за чего состояние может только ухудшаться.
«Реально помочь в этой ситуации может только респиратор. Также обязательно нужно надевать головной убор, который будет полностью закрывать волосы, ведь самая высокая концентрация пыльцы обычно скапливается именно на них», — уточнила Логина в беседе с Москвой 24.
По возвращении с улицы необходимо принять душ, помыть голову и переодеться в чистую одежду. Кроме того, важно регулярно делать влажную уборку в квартире и установить на окна специальные сетки, которые будут защищать жилое помещение от попадания пыльцы.
Иммунолог напомнила о риске возникновения перекрестной пищевой аллергии. Так, при поллинозе аллергическая реакция может развиться на томаты, кабачки, баклажаны, картофель, патиссоны, виноград, дыню и арбузы. Эти продукты стоит исключить из своего рациона, чтобы избежать рисков.
Активный сезон поллиноза завершится только ближе к октябрю, поскольку сорные травы могут цвести на протяжении всего сентября, заключила Логина.