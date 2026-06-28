Массажист предупредила о риске инсульта при неосторожном массаже шеи
Неосторожный массаж в шейно-воротниковой зоне может привести к опасным последствиям, включая инсульт. Об этом предупредила сертифицированный массажист Юлия Адетона.
По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», шея относится к зонам повышенного риска. Через нее проходят сонные и позвоночные артерии, обеспечивающие кровоснабжение головного мозга. Эти сосуды не защищены мышцами так, как, например, бедренные, в связи с чем любое неправильное нажатие может быть опасным для здоровья.
Специалист отметила, что главная угроза — диссекция сосудистой стенки. При чрезмерно интенсивном воздействии стенка артерии расслаивается, а на месте повреждения образуется тромб, который может перекрыть кровоток или оторваться и закупорить сосуд в мозге.
К факторам риска относятся техники с вытягиванием позвоночника и силовые приемы, не соответствующие состоянию тканей человека. Если после процедуры возникают головная боль, головокружение, шум в ушах или онемение конечностей, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, заключила Адетона.
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