Массажист предупредила о риске инсульта при неосторожном массаже шеи

28 июня 2026, 07:47

Массажист Адетона: неосторожный массаж в области шеи может вызвать инсульт

Фото: iStock/Iuliia Komarova

Неосторожный массаж в шейно-воротниковой зоне может привести к опасным последствиям, включая инсульт. Об этом предупредила сертифицированный массажист Юлия Адетона.