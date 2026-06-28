Россиянам раскрыли, в какое время лучше всего пить минеральную воду
Пить минеральную воду поздно вечером и перед сном небезопасно для здоровья. Об этом РИА Новости рассказал заместитель декана медико-биологического факультета Северо-Кавказского федерального университета, кандидат медицинских наук Сергей Кубанов.
По его словам, в вечерние часы организм вместо утоления жажды задерживает жидкость. Питье в это время может привести к отёкам и повысить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно когда человек лежит.
Учёный рекомендует употреблять минеральную воду не позднее, чем за полтора-два часа до сна. При этом наиболее безопасное время для её приёма — утренние и дневные часы.
Ранее врач Александр Умнов предупредил россиян о продуктах, которые становятся особенно опасными при жаре. Среди них — алкоголь, жирная и острая пища, кофе и солёные снеки, которые усиливают обезвоживание и перегружают сердце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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