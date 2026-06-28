Врач назвала самые частые причины аллергической реакции в отпуске

28 июня 2026, 05:56

Врач Усачёва: Экзотические фрукты и морепродукты чаще вызывают аллергические реакции

Фото: iStock/AlexRaths

В отпуске люди часто впервые сталкиваются с аллергией из-за смены климата, новой еды и укусов насекомых. Об этом RT рассказала заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Усачёва.





По её словам, наиболее аллергенными продуктами в поездках становятся морепродукты (особенно моллюски и ракообразные). Так, например, негативная реакция на креветки или мидии может появиться даже у тех, кто раньше переносил рыбу.





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«Пациентам с подтверждёнными тяжёлыми аллергическими реакциями важно заранее обсудить с врачом индивидуальный набор препаратов для поездки», — пояснила RT Усачёва.