Россиянам рассказали, какие продукты крайне опасны в жару
Врач Умнов: в жару нельзя есть жирное и пить алкоголь
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал продукты и напитки, которых стоит избегать в жару.
В беседе с RT эксперт рекомендовал не есть жирное, острое и не пить алкоголь.
«Алкоголь усиливает обезвоживание и может привести к тепловому удару», — пояснил он.Умнов отметил, что солёные снеки задерживают жидкость и повышают потребность в воде. Врач дал совет отказаться от больших порций мяса, фастфуда, сладкой выпечки и салатов с майонезом — они вызывают усталость, дискомфорт и нагружают печень.
«Горячий кофе поднимает температуру тела и ускоряет сердечный ритм, а сердце и так работает в жару в усиленном режиме, чтобы обеспечить терморегуляцию. Кроме того, кофе — сильный мочегонный напиток, и он неминуемо приблизит человека к обезвоживанию», — объяснил специалист.По словам Умнова, в жару лучше пить негазированную воду, есть фрукты, лёгкие супы, огурцы, помидоры, куриную грудку, рыбу на пару и бобовые.