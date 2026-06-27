Россиянам рассказали, какие продукты крайне опасны в жару

27 июня 2026, 19:52

Врач Умнов: в жару нельзя есть жирное и пить алкоголь

Фото: Istock/igorr1

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал продукты и напитки, которых стоит избегать в жару.





В беседе с RT эксперт рекомендовал не есть жирное, острое и не пить алкоголь.

«Алкоголь усиливает обезвоживание и может привести к тепловому удару», — пояснил он.

«Горячий кофе поднимает температуру тела и ускоряет сердечный ритм, а сердце и так работает в жару в усиленном режиме, чтобы обеспечить терморегуляцию. Кроме того, кофе — сильный мочегонный напиток, и он неминуемо приблизит человека к обезвоживанию», — объяснил специалист.