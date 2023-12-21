Медик Рагозин призвал отказаться от западноевропейской модели здравоохранения

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Директор Центра проблем организации и финансирования здравоохранения Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин заявил, что для осуществления качественной медицинской помощи надо отказаться от западноевропейской модели управления здравоохранения.
«В советское время «первичка» работала, как единая сеть по всей стране. За счёт такого подхода была обеспечена разная доступность медпомощи. В 90-е годы мы перешли на западноевропейскую модель организации здравоохранения. Такая модель пригодна только для тех стран, где её территории развиты равномерно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рагозин.
Также, по его мнению, нужно вернуть финансирование организаций и ответственность за доступность первичной помощи на уровень федерального центра.
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Мелисса Тимофеева