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Медик Рагозин призвал отказаться от западноевропейской модели здравоохранения

21 декабря 2023, 19:43
Фото: istockphoto.com/megaflopp

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Директор Центра проблем организации и финансирования здравоохранения Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин заявил, что для осуществления качественной медицинской помощи надо отказаться от западноевропейской модели управления здравоохранения.
«В советское время «первичка» работала, как единая сеть по всей стране. За счёт такого подхода была обеспечена разная доступность медпомощи. В 90-е годы мы перешли на западноевропейскую модель организации здравоохранения. Такая модель пригодна только для тех стран, где её территории развиты равномерно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рагозин.

Также, по его мнению, нужно вернуть финансирование организаций и ответственность за доступность первичной помощи на уровень федерального центра.


Специалист считает, что благодаря таким мерам удастся обеспечить россиян качественной медицинской помощью.

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#лекарства
#финансирование
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#здравоохранение
#медицина
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Сомнолог Кудинов раскрыл секрет позитивного пробуждения с утра
Сомнолог Кудинов: Для пробуждения с хорошим настроением надо наладить режим сна
21 декабря 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что для того, чтобы всегда легко просыпаться с хорошим настроением по утрам, необходимо наладить режим сна, ложась и просыпаясь в одно и то же время.
Он пояснил, что тяжёлое пробуждение по утрам связано с тем, что будильник заставляет вставать не в подходящую фазу сна – глубокую, из-за чего можно чувствовать себя плохо. Однако, если приучить организм ложиться спать раньше в одно и то же время, то звонок будильника будет приходится на подходящую фазу сна.

«Через некоторое время, привыкнув просыпаться в одно и то же время, ваш мозг подскажет вам оптимальное время отхода ко сну — найдя его, вы уже не будете испытывать прежних негативных эмоций от пробуждения. Сигнал будильника раз от раза будет «попадать» в одну и ту же стадию сна, из которой легче всего просыпаться», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

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#врач
#сон
#здоровье
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В России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака
21 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области ввели в эксплуатацию новую площадку для производства актиния-225. На основе этого изотопа изготавливаются передовые средства для борьбы со злокачественными опухолями.
От этих технологий врачи и учёные ждут настоящего прорыва в ядерной медицине. Радиоактивный изотоп актиний-225 (Ас-225) при своём распаде испускает альфа-частицы, которые адресно уничтожают исключительно клетки опухолей, не повреждая здоровые ткани, передает РИА Новости. Такие альфа-эмиттеры часто называют будущим ядерной медицины.

В последние годы такая направленная терапия с использованием радиационных фармакологических препаратов доказала свою эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм онкологических заболеваний. НИИАР (входит в госкорпорацию «Росатом») стал одним из четырёх мировых производителей актиния-225.

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#врачи
#медицина
#рак
#онкология
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В подмосковные больницы поступили новые рентген-аппараты и маммографы
21 декабря 2023, 15:56

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Еще 4 новых рентген-аппарата и маммограф заработали в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые рентген-аппараты появились в Сергиево-Посадской больницы. Также рентген-аппарат и маммограф начали работать в Подольской больнице.

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием, в том числе тяжелым. Меняем устаревшие аналоговые аппараты на современные цифровые, а также устанавливаем технику там, где раньше ее не было. Только на этой неделе мы ввели в работу 8 современных рентгеновских аппаратов и 2 маммографа на общую сумму порядка 200 млн рублей», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в жители Подмосковья могут пройти маммографию по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста.

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Педиатр Одинаева назвала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год
21 декабря 2023, 13:44

Фото: istockphoto /maximkabb

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала самые опасные подарки для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что во время новогодней нужно тщательно выбирать подарки для детей, опираясь на их возраст и особенности.

«Один из самых опасных подарков — магнитный куб. Игрушка состоит из нескольких десятков небольших шариков. Их можно использовать по отдельности, что особенно нравится детям. В этом и опасность. Кишечник расположен петлями, и магниты, проходя по нему, соединяются внутри уже через стенку органа, мешая циркуляции крови и кислорода. Нередко проглатывание соединяющихся между собой элементов приводит к <…> серьезным последствиям», —отметила профессор Нисо Одинаева.

Кроме этого, не стоит дарить игрушечное оружие, которым дети могут повредить себе или другим детям зрение, попав в глаз. Также не стоит покупать игрушки с большим количеством мелких деталкй, которые легко можно проглотить либо просунуть в дыхательные пути.

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Невролог Цурина рассказала, что головная боль у ребенка может быть опасна
21 декабря 2023, 12:25

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Невролог НИКИ детства Наталия Цурина рассказала, когда головная боль у ребенка может быть опасна. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Детский невролог, заведующая отделением реабилитации НИКИ детства Наталия Цурина отметила, что существуют случаи головных болей у детей, которые должны насторожить взрослых.

«Существуют симптомы, которые требуют срочного визита к детскому неврологу — это головная боль во время сна, сопровождающаяся тошнотой и нарушением сознания, появление судорог, нарушения зрения при приступах боли. Опасным может быть усиление головной боли при физических нагрузках. Насторожить также должна боль, на которую не действуют обезболивающие», — объяснила Наталия Цурина.

Кроме этого, она добавила, что важно узнавать как именно выражается боль у детей. Для своевременного обнаружения проблем в здоровье ребенка стоит при ​появлении симптомов сдать общий анализ крови, провести офтальмоскопию - осмотр глазного дна, УЗИ сосудов головы и шеи, ЭКГ.

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Врач Мясников анекдотом прокомментировал введение масочного режима в Петербурге
21 декабря 2023, 11:10

Фото: istockphoto/Choreograph

В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников снова введён масочный режим. Известный врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что ему на этот счёт сказать особо нечего.
В своём телеграм-канале он рассказал, что его часто просят прокомментировать это решение городских властей. Но он не считает нужным что-либо говорить по этому поводу.

«Без комментариев. Вспомнил известный анекдот: «Что сказал папа, когда упал с лестницы?» — «Мат пропускать?» — «Да!» — «Тогда ничего!», — написал доктор Мясников.

В Петербурге зафиксирован рост заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и пневмониями. В связи с этим с 20 декабря введён масочный режим на массовых мероприятиях, а для сотрудников — измерение температуры и другие меры. Однако специалисты не ожидают распространения ограничений на всю страну.

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Жители Подмосковья оформили 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства
21 декабря 2023, 11:07

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили онлайн в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках телемедицинской консультации жители региона могут продлить и скорректировать электронный рецепт на лекарства из дома.

«В регионе активно развивается сервис телемедицинских консультаций. Специалисты наших медучреждений<…> проводят удаленные консультации пациентов по результатам анализов и обследований, выдают заключения, закрывают больничные листы <…> Кроме того, они могут оформить рецепт на льготные лекарства онлайн. Всего с начала этого года с помощью телемедицинских консультаций было оформлено почти 900 тыс. электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что вся информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье», где ​также можно записаться на онлайн-консультацию.

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#лекарства
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#подмосковье
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Названы простые способы вернуть секс в семейную жизнь
HuffPost: психиатры и психологи назвали способы вернуть секс в семейную жизнь
21 декабря 2023, 07:37

Фото: istock / Andrii Lysenko

Если пара перестала заниматься сексом, они быстро привыкают к воздержанию и им сложнее снова начать вести активную половую жизнь. О способах вернуть интим в семейную жить рассказала доцент психиатрии в Калифорнийском университете (США) Резник Андерсон изданию HuffPost.

Она отметила, что во многих случаясь сначала от секса отказывается один партнер, а второй волнуется и пытается вернуть в их жизнь интим. Часто такие попытки могут приводить к ссорам, обидам и возмущениям. В итоге пара молчаливо соглашает не говорить о сексе, чтобы не вызвать ругань.

«Простой способ поднять эту тему и не спровоцировать конфликт — сказать, что вы цените сексуальное здоровье и общее благополучие как свое, так и партнера», — порекомендовала психиатр.
Психолог и сексопатолог Шеннон Чавес заявила, что необходимо не просто общаться о сексе, а заниматься им, не ища отговорок. Ее коллега Тэмми Нельсон считает, что такая стратегия может быть успешной, потому что, чем больше человек занимается сексом, тем сильнее становится его либидо и, наоборот: пока он воздерживается, почти не испытывает сексуального желания.

Нельсон отметила, что пробуждать сексуальность нужно постепенно. Она посоветовала начать с эротического свидания без секса. На таком свидании стоит много целоваться, обниматься, проводить время, а в конце полежать рядом без одежды.

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#психиатр
#секс
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Мужчин предупредили о возможных проблемах с потенций в новогодние праздники
Metro: Переедание в новогодние праздники провоцирует проблемы с потенцией
21 декабря 2023, 07:17

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Специалист по мужскому репродуктивному здоровью Джанин Дэвид заявил, что переедание и чрезмерное употребление алкоголя в новогодние праздники могут спровоцировать проблемы с потенцией у мужчин. Об этом пишет Metro.
По словам Дэвида, в период новогодних праздников оказывать воздействие на мужской организм могут ряд негативных факторов. Среди них отсутствие физической активности, употребление алкоголя и неправильное питание.

«Чрезмерное употребление алкоголя — одна из основных причин эректильной дисфункции. Тот же эффект оказывает стресс, который усиливается из-за организации праздника, покупки подарков и незапланированных трат», — цитирует издание слова собеседника.

Для того чтобы самостоятельно не провоцировать половую дисфункцию, Джанин Дэвид порекомендовал ограничить количество еды и алкоголя, а череду застолий заменить на прогулки, занятия спортом или хобби.

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#праздники
#новый год
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