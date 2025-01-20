Медицинский робот Светлана в прошлом году обработал около 6,8 млн звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Функционирующий в Московской области голосовой помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана в прошлом году обработал около 6,8 млн звонков. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Москвоской области Максим Забелин.
Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Он помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить запись. Светлана также приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, и просит дать оценку её работе.
Как напомнили в Министерстве, голосовая помощница Светлана работает круглосуточно. Она может одновременно принимать до 600 звонков.
Помимо этого, записаться на приём к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.
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«Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения. В прошлом году мы внедрили несколько новых функций. Например, робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Всего в прошлом году голосовой помощник обработал почти 6,8 млн звонков», – сказал Забелин.
Как напомнили в Министерстве, голосовая помощница Светлана работает круглосуточно. Она может одновременно принимать до 600 звонков.
Помимо этого, записаться на приём к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.
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Лора Луганская