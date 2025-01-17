В Московской области повысили выплаты по программе соцподдержки «Приведи друга»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Максимальная сумма выплаты по программе «Приведи друга» повышена до 128 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В Московской области сотрудники медучреждений могут получить премию за привлечение новых специалистов.
«В регионе действует много мер социальной поддержки медицинских работников как для уже работающих у нас специалистов, так и для тех, кто только трудоустроился. С начала года мы повысили выплаты по программе «Приведи друга». Теперь за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Размер зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника», – пояснил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.По данным министерства, в прошлом году по программе «Приведи друга» на работу в медучреждения Подмосковья устроились 638 медиков, а с начала текущего года – уже семь.
Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первая часть, 50%, – при трудоустройстве, ещё 50% – после трёх месяцев работы. Новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен работать в подмосковных медицинских организациях в предыдущие шесть месяцев.
В Минздраве напомнили, что в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников. Это «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Всю информацию можно найти на сайте.
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Лора Луганская