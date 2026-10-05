Медсестра перенесла инфаркт и рассказала о двух его первых симптомах

05 октября 2026, 16:36

Daily Mirror: медсестра заподозрила инфаркт после появления боли в челюсти

Фото: iStock/sudok1

70-летняя медсестра из Великобритании Пэт Уорд перенесла инфаркт и рассказала о двух первых симптомах, которые помогли ей заподозрить у себя приступ. Об этом пишет издание Daily Mirror.