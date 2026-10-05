Медсестра перенесла инфаркт и рассказала о двух его первых симптомах
70-летняя медсестра из Великобритании Пэт Уорд перенесла инфаркт и рассказала о двух первых симптомах, которые помогли ей заподозрить у себя приступ. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Женщина поделилась, что на протяжении почти полувека она работала медсестрой в больнице Ливерпуля, но однажды сама оказалась её пациенткой. По пути на смену Уорд внезапно стало плохо, и когда она прибыла на работу, боль в груди и челюсти начала усиливаться. Пэт подошла к коллеге и сообщила, что подозревает у себя сердечный приступ.
Вскоре Уорд была доставлена в отделение, где ей незамедлительно провели процедуру для восстановления кровотока в коронарной артерии. Кардиолог Джонатан Хаслтон подчеркнул, что в подобных ситуациях время играет решающую роль. Он отметил, что люди часто склонны недооценивать серьёзность своих симптомов, однако именно промедление может привести к необратимым повреждениям сердечной мышцы.
После успешного лечения Уорд прошла курс реабилитации, стала больше двигаться, гулять и в итоге вернулась к работе. Она обратилась к людям с призывом не откладывать обращение за медицинской помощью при появлении боли или дискомфорта в груди, челюсти, шее или руках, особенно если эти симптомы сопровождаются одышкой, тошнотой или внезапной потливостью.
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