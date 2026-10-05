Названы главные причины ухудшения зрения у школьников
Зрение ребенка могут ухудшить не только смартфон и другие гаджеты, но и ряд других факторов, в числе которых солнечный свет и питание. Об этом kp.ru рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Полунина.
Специалист утверждает, что близорукость у детей возникает не столько из-за нагрузок на зрение, сколько из-за недостатка времени, проведенного на свежем воздухе. Она пояснила, что дневной свет и свежий воздух стимулируют выработку дофамина в сетчатке глаза, который замедляет избыточный рост глазного яблока и предотвращает развитие близорукости. Если же ребенок большую часть дня находится в помещении и редко бывает на улице, этот защитный механизм не работает, что увеличивает риск близорукости, пояснила она.
Кроме того, на зрение ребенка влияет освещение. Недостаточное или неправильное освещение заставляет глаза напрягаться сильнее, что также может способствовать развитию близорукости, подчеркнула Полунина. Еще одной причиной проблем со зрением может быть наследственность, добавила она.
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