Названы главные причины ухудшения зрения у школьников

05 октября 2026, 15:29

Врач Полунина: зрение ребенка может ухудшиться из-за неправильного питания

Фото: iStock/romrodinka

Зрение ребенка могут ухудшить не только смартфон и другие гаджеты, но и ряд других факторов, в числе которых солнечный свет и питание. Об этом kp.ru рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Полунина.