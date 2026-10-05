Академик Онищенко объяснил, в чем «фишка» нового штамма гриппа
Особенность нового штамма гриппа состоит в его генетическом коде. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Ученый отметил, что грипп проявляется высокой температурой и потерей аппетита. Особенность этого вируса заключается в том, что за сезон он быстро меняет свою генетическую структуру, и антитела, выработанные в прошлом году, уже не эффективны против него, пояснил Онищенко.
Специалист подчеркнул, что ежегодно проводится плановое обновление состава вакцин. Для защиты от мутировавшего вируса необходимо заменить сразу три компонента, добавил он.
Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов назвал способы повысить иммунитет в период сезонных простуд. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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