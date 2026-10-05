Врачи предупредили женщин о часто упускаемом из виду опасном заболевании ног
У женщин заболевание периферических артерий часто не диагностируется, что повышает риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщили сосудистые хирурги Мейбл Чан и Пальма Шоу, а также кардиолог Хизер Горник, пишет The Washington Post.
Горник объяснила, что болезнь развивается из-за скопления атеросклеротических бляшек в сосудах ног, что приводит к ухудшению кровоснабжения. Она обратила внимание на то, что у женщин это часто остается незамеченным, так как они могут не испытывать характерного симптома — боли в икре, которая проходит после отдыха.
Чан рассказала, что вместо боли женщины могут сталкиваться с менее явными симптомами, на которые не всегда обращают внимание и не приходятк врачу. Эти симптомы могут включать усталость ног, онемение, жжение, пульсирующую или стреляющую боль, а также слабость, отметила специалист. Она добавила, что такие проявления легко спутать с признаками старения или менопаузы.
Шоу подчеркнула, что заболевание периферических артерий представляет собой серьезное системное состояние. Оно связано с шестикратным ростом риска инфаркта и может удвоить или утроить вероятность инсульта, заключила специалист.
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