Врачи предупредили женщин о часто упускаемом из виду опасном заболевании ног

05 октября 2026, 15:06

Врач Горник: Заболевание периферических артерий повышает риск инфаркта у женщин

Фото: iStock/Rabizo

У женщин заболевание периферических артерий часто не диагностируется, что повышает риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщили сосудистые хирурги Мейбл Чан и Пальма Шоу, а также кардиолог Хизер Горник, пишет The Washington Post.