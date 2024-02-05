«Метаболический портрет»: Российские ученые выявили признаки вероятной гипертонии

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Группа российских ученых из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН определила, какие признаки могут говорить о склонности организма к повышенному кровяному давлению или гипертонии. Эксперты опробовали метод стресс-чувствительной гипертонии на крысах и выявили 56 метаболитов, которые могут влиять на регуляцию давления. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, ученые смогли совершить настоящий прорыв в вопросе понимания причин гипертонии у человека. Генетики смогли составить «метаболический портрет» крыс, который в будущем сможет помочь определить биологические маркеры, способствующие повышению давления у людей.
Как утверждают специалисты, каждый случай гипертонии уникален. Давление повышается на фоне генетического фактора или из-за образа жизни. В составленной модели объединены и генетическая предрасположенность, и стресс.
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