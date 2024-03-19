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Metro: чрезмерная ночная потливость может быть признаком рака

19 марта 2024, 16:56
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

О развитии различных видов рака могут говорить неочевидные, на первый взгляд, симптомы, рассказали пациенты британских клиник, заболевшие раком. Об этом сообщает Metro.
68-летний Майкл поделился, что однажды после активной тренировки и порции кофе он обнаружил, что его моча окрасилась в цвет розового вина. Спустя некоторое время данная ситуация повторилась. После визита к врачу Майклу назначили исследование мочевого пузыря, в результате чего у него обнаружили опухоль и вовремя удалили ее.

64-летняя Джилл рассказала, что три года назад заметила, что у нее появилась одышка. Однако она не придала этому значение. Позже у нее появилось растущее уплотнение в паховой области, незаживающие язвы и синяки из-за соприкосновения с кожей. Медики нашли у женщины острый миелоидный лейкоз.


45-летнего Али Абдула стал беспокоить долгий сон и сильная потливость, из-за которой ему приходилось часто переодеваться. После года, проведенного в подобном состоянии, Али Абдула обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили у него лимфому Ходжкина.

По словам онколога Питера Джонсона, первые признаки онкологии могут быть очень разными. При любых необычных симптомах следует незамедлительно ​обратиться к медикам.

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#врачи
#сон
#исследование
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#кофе
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#тренировки
#рак
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Стоматолог Хило заявила об опасности отбеливающих паст
19 марта 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/busracavus

Стоматолог-терапевт Элина Хило заявила, что постоянное использование отбеливающих зубных паст может вызвать повреждение тканей.
«С одной стороны, они безопасны и клинически проверены, но с другой — предусмотрены для ограниченного по времени использования. Использовать их можно одну или две недели. Если человек начинает их применять на регулярной основе в течение длительного периода времени, то это может вызвать необратимые повреждения твердых тканей зубов», — пояснила в беседе с Газета.ру Хило.

Для того, чтобы бережно отбелить зубы, специалист рекомендовала обратиться к стоматологу.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.

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#стоматолог
#здоровье
#зубы
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Антидиетолог Ионова рассказала, чем заменить в пост животный белок
19 марта 2024, 15:14

Фото: Istockphoto / photka

Животный белок во время Великого поста можно без ущерба для здоровья заменить сочетанием растительных продуктов. Об этом «Радио 1» сообщила врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова.
«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки – гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рас, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приёме человек лишён», – пояснила врач.
По словам Ионовой, для женщин детородного есть риск развития дефицита железа во время поста, так как железо обычно получают из мяса. Им важно, чтобы в рационе были соевые продукты, а именно – тофу, который содержит много белка и железа.
«Помимо злаков и бобовых, в рационе должны обязательно присутствовать натуральные овощи, фрукты и растительные жиры – либо в виде масла, которые мы добавляем в продукты, а не жарим на нём, либо в виде орехов семечек в умеренном количестве», – сказала собеседница «Радио 1»
Не стоит соблюдать пост, ограничивая употребление животного белка, беременным женщинам, детям, людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями и тем, кто недавно перенёс хирургическую операцию. Последний требуется белок для восстановления, и у них выше потребность в нём.

18 марта для православных христиан начался Великий пост - один из самых строгих. Он продлится до 4 мая. Всё это время верующие не должны есть продукты животного происхождения.

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#здоровье
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#религия
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В Подмосковье 500 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ
19 марта 2024, 14:39

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье уже почти 500 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию в Московской области проводится анонимно и бесплатно.

«В Подмосковье с начала года исследование на ВИЧ прошли почти 500 тыс. человек, что на 100 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется не реже 1 раза в год», – поделился главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Стоит отметить, что сдать анализы на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства в специализированных кабинетах.

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#анализы
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В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек
19 марта 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более пяти тысяч пациентов прошли курс реабилитации после перенесённых заболеваний в отделениях при стационарах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье отделения реабилитации работают на базе стационаров 24 медорганизаций. Только с начала года лечение в них прошли более пяти тысяч пациентов, что на 390 человек больше, чем в прошлом году», — рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.
Она добавила, что для этих отделений в минувшем году было закуплено 230 единиц реабилитационного медицинского оборудования, что обеспечило более качественное оказание помощи пациентам.

На реабилитацию в Подмосковье отправляют пациентов после травм, перенесённых заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также дыхательной системы, сердца и сосудов. Реабилитация проводится бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования.

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Чревато параличом: Врач рассказала про особенности инсульта у женщин

Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга

В Балашихе девочка чуть не лишилась зрения из-за самолечения
#здравоохранение
#медицина
#реабилитация
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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Чревато параличом: Врач рассказала про особенности инсульта у женщин
Невролог Сурская перечислила особенности проявления инсульта у женщин
19 марта 2024, 13:55

Фото: istock / eternalcreative

Инсульт — это опасное заболевание, не различающее пол и возраст, но у женщин есть ряд особенностей, на которые важно обращать внимание. Врач-невролог Елена Сурская в беседе с «АиФ» рассказала, как проявляется инсульт у женщин.
Инсульт может произойти из-за нарушения сердечного ритма, ожирения, нехватки активности и так далее. Но у женщин есть еще несколько факторов риска, такие как мигрени, прием противозачаточных препаратов, беременность, артериальная гипертензия и период после менопаузы.

У женщин риск развития мигренозного инсульта, осложнение мигрени, повышается из-за курения, высокой частоты мигренозных приступов, наследственности и приема контрацептивов. Этот вид инсульта характерен головною болью, рвотой и гиперстезией. Его особенностью является наличие ауры (мушки в глазах, сияние и прочие зрительные изменения) длительностью 60 минут.

Невролог отметила, что мигренозный инсульт может возникнуть на фоне приступа мигрени, что усложняет своевременную постановку диагноза и назначение лечения.

Она добавила, что важно мониторить состояния здоровья, чтобы за счёт профилактики снизить риск развития инсульта у женщин. При отсутствии лечения возникает обширный ишемический очаг, нейроны мозга гибнут, формируется стойкое неврологическое расстройство, которое может быть чревато параличом и инвалидизацией.

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Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга
WSJ: «Виагра» спасает от болезней мозга
19 марта 2024, 12:58

Фото: iStock/Alexey Koza

Препарат «Виагра» (международное непатентованное название — силденафил) способен предотвратить снижение когнитивных способностей у человека и помочь в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Согласно результатам проведенного исследования, среди пациентов, которые принимали силденафил, распространение заболевания уменьшилось на 30–54% по сравнению с теми, кто его не принимал. Примечательно, что данное лекарство активирует гены в нейронах, воздействующие на рост клеток, способствует улучшению функций мозга и сокращает риски воспаления.

Напомним, в феврале прошлого года фармацевтическая компания «Виатрис» приостановила поставку препарата «Виагра» в РФ. При этом в Минпромторге России сообщают, что технологическая возможность производства лекарств с идентичным действующим веществом в нашей стране обеспечена.

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Врач рассказал, почему женщины имеют более высокие риски развития деменции
Гериатр Прощаев: из-за гормональных перестроек женщины более склонны к деменции
19 марта 2024, 11:58

Фото: iStock/demaerre

Врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев поделился в беседе с «Газетой.Ru», что во время периода гормональной перестройки у женщин может произойти манифестация или усугубление течения ранее имевшихся заболеваний, которые повышают риск развития деменции.
«Такие заболевания как: артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет — сами по себе являются факторами риска развития деменции. Но причинами развития деменции являются не сами заболевания, а неконтролируемые параметры при этих заболеваниях», — цитирует доктора «Газета.Ru».

По словам специалиста, женщинам в данный период следует уделять повышенное внимание контролю уровня холестерина, сахара и артериального давления. Прощаев добавил, что при нарушениях менструального цикла могут появляться обильные кровотечения, которые способствуют возникновению анемии и ухудшению ​различных показателей здоровья организма.

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#здоровье
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В Балашихе девочка чуть не лишилась зрения из-за самолечения
19 марта 2024, 11:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские врачи спасли ребенка, едва не лишившегося зрения из-за самолечения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Балашихинскую больницу родители привезли в больницу ребенка с заложенностью носа с выделением гноя. Дома несколько дней её лечили антибиотиками.

В ходе осмотра у маленькой пациентки был выявлен острый гнойный полисинусит с редким осложнением — флегмоной орбиты.

«Из-за быстрого развития воспалительного процесса в придаточных пазухах носа и несвоевременного обращения за медицинской помощью у ребенка возникло осложнение: гной, скопившийся в носовых пазухах, распространился в костную полость, где находится глаз. Зрительный нерв оказался сдавленным, снизилась острота зрения. Еще немного — и нерв мог бы погибнуть, вызвав слепоту. Экстренное хирургическое вмешательство помогло сохранить зрение и вылечить ребенка. Мы выполнили операцию на всех придаточных пазухах носа», — поделился заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.

Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок уже выписан домой.

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Недельная заболеваемость в РФ гриппом и ОРВИ увеличилась на 8,9%
19 марта 2024, 11:11

Фото: iStock/Choreograph

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 11-й неделе 2024 года увеличилась на 8,9% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Отмечается, что за неделю было зарегистрировано порядка 738 тысяч случаев. Согласно информации источника, среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 49 регионах. При этом 16% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

В Роспотребнадзоре также упомянули, что заболеваемость COVID-19 увеличилась на 5%.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Им можно заразиться, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.

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