Metro: чрезмерная ночная потливость может быть признаком рака

Фото: iStock/demaerre
О развитии различных видов рака могут говорить неочевидные, на первый взгляд, симптомы, рассказали пациенты британских клиник, заболевшие раком. Об этом сообщает Metro.
68-летний Майкл поделился, что однажды после активной тренировки и порции кофе он обнаружил, что его моча окрасилась в цвет розового вина. Спустя некоторое время данная ситуация повторилась. После визита к врачу Майклу назначили исследование мочевого пузыря, в результате чего у него обнаружили опухоль и вовремя удалили ее.
64-летняя Джилл рассказала, что три года назад заметила, что у нее появилась одышка. Однако она не придала этому значение. Позже у нее появилось растущее уплотнение в паховой области, незаживающие язвы и синяки из-за соприкосновения с кожей. Медики нашли у женщины острый миелоидный лейкоз.
45-летнего Али Абдула стал беспокоить долгий сон и сильная потливость, из-за которой ему приходилось часто переодеваться. После года, проведенного в подобном состоянии, Али Абдула обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили у него лимфому Ходжкина.
По словам онколога Питера Джонсона, первые признаки онкологии могут быть очень разными. При любых необычных симптомах следует незамедлительно обратиться к медикам.
Читайте также:
Россиянам назвали самую полезную позу для сна
Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга
Врач рассказал, почему женщины имеют более высокие риски развития деменции
64-летняя Джилл рассказала, что три года назад заметила, что у нее появилась одышка. Однако она не придала этому значение. Позже у нее появилось растущее уплотнение в паховой области, незаживающие язвы и синяки из-за соприкосновения с кожей. Медики нашли у женщины острый миелоидный лейкоз.
По словам онколога Питера Джонсона, первые признаки онкологии могут быть очень разными. При любых необычных симптомах следует незамедлительно обратиться к медикам.
Читайте также:
Россиянам назвали самую полезную позу для сна
Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга
Врач рассказал, почему женщины имеют более высокие риски развития деменции
Екатерина Коршунова