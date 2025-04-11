Международный авиаузел Шереметьево признали аэропортом года

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Расположенный в Химках международный авиаузел Шереметьево назвали лучшим аэропортом страны. По итогам 2024 года воздушная гавань стала лауреатом 28-й Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирёва «Крылья России», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Победу присудили в номинации «Аэропорт года». Шереметьево – крупнейший международный аэропорт России по объёмам пассажирских и грузовых перевозок. Это единственная в стране воздушная гавань с тремя взлётно-посадочными полосами и мостовым переходом для воздушных судов.
По итогам 2023 года аэропорт тоже стал лауреатом Национальной премии «Крылья России». Кроме того, он был признан лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024».
Национальную авиационную премию «Крылья России» имени Евгения Чибирёва учредили в 1996 году. Ею поощряются лучшие авиакомпании и аэропорты.
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«Авиаузел лидирует в сфере цифровизации сервиса, развитии комплексной системы безопасности полётов. Особое внимание уделяют расширению спектра услуг для разных категорий пассажиров – развитию безбарьерной среды, инфраструктуре для пассажиров с детьми и деловых путешественников. Благодаря внедрению ИТ-решений Шереметьево сохраняет лидерство по пунктуальности полётов, уровню безопасности, качеству обслуживания», – отметили в администрации.Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
По итогам 2023 года аэропорт тоже стал лауреатом Национальной премии «Крылья России». Кроме того, он был признан лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024».
Национальную авиационную премию «Крылья России» имени Евгения Чибирёва учредили в 1996 году. Ею поощряются лучшие авиакомпании и аэропорты.
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Лора Луганская