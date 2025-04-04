В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на авиарейсы

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В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Причиной стала активация режима «Ковер», который приостанавливает взлеты и посадки. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает Baza.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием воздушных судов с 23:43. На данный момент аэропорт работает на вылет», — сообщает пресс-служба.Большую часть воздушных судов перенаправляют в Шереметьево и другие столичные аэропорты. На данный момент нет информации о том, когда ограничения на аэропорт Внуково будут сняты.
Ранее сообщалось, что локальная утечка аммиака произошла на установке испарения в Балаковском филиале АО «Апатит» (группа «Фосагро») в Саратовской области. Ее уже устранили, в результате инцидента пострадали три человека.
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