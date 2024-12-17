Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин посетил Красногорскую подстанцию скорой





Во время встречи обсуждались вопросы обновления униформы (её закупка запланирована на начало 2025 года), обновления и ремонта автопарка машин скорой помощи, а также мер социальной поддержки.Для сотрудников подстанции доступна многоканальная линия, по которой они могут обращаться для решения рабочих и организационных вопросов. Каждый день в Красногорске дежурят 21 бригада скорой помощи, в среднем здесь регистрируется около 250 обращений в сутки.