Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин посетил Красногорскую подстанцию скорой

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, главный врач скорой помощи Подмосковья Константин Маслов, председатель Профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова и первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина посетили Красногорскую подстанцию скорой помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно проводить такие встречи, чтобы знать и достижения, и болевые точки из первых уст. Сегодня мы обсудили много вопросов, часть из которых уже решаем, а другую часть — взяли в более детальную проработку», — отметил министр здравоохранения Московской области Забелин.
Во время встречи обсуждались вопросы обновления униформы (её закупка запланирована на начало 2025 года), обновления и ремонта автопарка машин скорой помощи, а также мер социальной поддержки.
Для сотрудников подстанции доступна многоканальная линия, по которой они могут обращаться для решения рабочих и организационных вопросов. Каждый день в Красногорске дежурят 21 бригада скорой помощи, в среднем здесь регистрируется около 250 обращений в сутки.
Для сотрудников подстанции доступна многоканальная линия, по которой они могут обращаться для решения рабочих и организационных вопросов. Каждый день в Красногорске дежурят 21 бригада скорой помощи, в среднем здесь регистрируется около 250 обращений в сутки.
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