В ДКЦ имени Рошаля прошла научно-практическая конференция «Подмосковные чтения — 2024»

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске состоялась научно-практическая конференция «Подмосковные чтения — 2024». Традиционно соорганизатором мероприятия выступил НИКИ детства. На встрече собрались ведущие специалисты, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективы развития педиатрии, детской хирургии, диагностики и лечения редких заболеваний, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ведущие специалисты и авторитетные деятели российской медицины приняли участие в восьми симпозиумах, где обсуждались расширенный неонатальный скрининг, организация работы редких заболеваний, лечение пациентов с муковисцидозом, инфекционные риски XXI века, практические аспекты гастроэнтерологии и другие актуальные темы.«Сейчас декабрь и мы большой упор делаем на вопросы диагностики, профилактики, лечения острых респираторных инфекций. "Подмосковные чтения" всегда отличает практическая направленность, нацеленная на совершенствование профессиональных компетенций участковых врачей, врачей, которые работают в полях», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
«Большое направление конференции — это антибиотикорезистентность. После ковида прием антибиотиков у населения резко вырос, и показатели резистентности, нечувствительности антибиотиков тоже резко выросли. И как правильно назначить антибиотик — важная тема, которую сегодня мы разобрали», — сказала Одинаева.Научно-практическая конференция «Подмосковные чтения» проводится для повышения квалификации медицинских работников и улучшения качества медицинского обслуживания детей. В этом году мероприятие проходило в смешанном формате и привлекло около 800 специалистов.
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