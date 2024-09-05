Хирург Умнов раскрыл, как быстро развивается водочный алкоголизм

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что злоупотребление водкой ведёт к зависимости от этого напитка, которая развивается меньше чем за год.
По его словам, при выпивке водки свыше четверти литра за один приём человек способен буквально озвереть.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин сообщил, что алкогольные напитки ухудшают работу сосудов из-за специфического воздействия на организм этилового спирта, особенную опасность выпивка «с градусом» представляет для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
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«Водочный алкоголизм развивается меньше года, всего за несколько месяцев. Тревожным признаком является привычка выпивать залпом свыше 0,25 литра, запои. У алкоголика снижаются умственные способности, деградирует интеллект, он буквально звереет, становится жестоким и эгоистичным», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин сообщил, что алкогольные напитки ухудшают работу сосудов из-за специфического воздействия на организм этилового спирта, особенную опасность выпивка «с градусом» представляет для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
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Мелисса Тимофеева