Минздрав обновит порядок проведения диспансеризации граждан
Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект нового регламента проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Об этом стало известно 3 сентября.
Как сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике ведомства Любовь Дроздова, ключевое изменение — переход к более персонализированному подходу с расширением спектра обследований для уязвимых групп пациентов. В обновленный порядок включили обязательную оценку липидного профиля для выявления рисков сердечно-сосудистых патологий и атеросклероза.
Периодичность анализов дифференцировали по возрасту: для граждан от 18 до 39 лет — раз в шесть лет, для пациентов старше 40 лет — раз в три года. Кроме того, каждому россиянину однократно в жизни предстоит сдать тест на уровень липопротеида(а) — генетически детерминированного маркера, повышающего вероятность атеросклеротических изменений. Полученные данные врач будет использовать при расчете индивидуального сердечно-сосудистого риска и выборе стратегии предотвращения инфарктов и инсультов.
В перечень скринингов второго этапа добавили ультразвуковое исследование брюшной аорты. Процедура предназначается для своевременного выявления аневризмы и будет проводиться мужчинам в возрасте 65-75 лет, имеющим статус курильщика (в прошлом или настоящем), а также лицам этой возрастной группы, чьи близкие родственники страдали указанной патологией.
Проект также корректирует правила направления на низкодозную компьютерную томографию органов грудной клетки для ранней диагностики рака легких. Исследование назначается гражданам от 50 лет с индексом курения от 20 пачка-лет и выше. Если показатель меньше 20, но пациент продолжает курить, а у его родителей, братьев, сестер или детей диагностировали рак легкого, томография также будет рекомендоваться.
Особое внимание в документе уделили ветеранам боевых действий, включая участников специальной военной операции — для них расширяются гарантии прохождения обследований. Также нововведением становится обязательная консультация медицинского психолога: она должна проводиться в первый день диспансеризации, а при отсутствии такой возможности — в срок не позднее трех рабочих дней для городских жителей и десяти рабочих дней для сельского населения или отдаленных территорий.
Региональным властям предоставляется право оснащать медучреждения системами поддержки врачебных решений, в том числе с использованием зарегистрированных медицинских изделий на базе искусственного интеллекта. Это должно повысить точность диагностики и эффективность профилактических мероприятий.
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