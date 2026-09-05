Минздрав обновит порядок проведения диспансеризации граждан

05 сентября 2026, 13:00

Минздрав обновит порядок проведения диспансеризации взрослых жителей России

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект нового регламента проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Об этом стало известно 3 сентября.