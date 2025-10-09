В Китае пациент прожил 171 день со свиной печенью
Китайские хирурги провели первую в мире успешную операцию по пересадке свиной печени человеку. Как сообщает CNN, 71-летний пациент прожил после трансплантации 171 день.
До этого момента свиные органы, в частности почки и сердце, уже пересаживали людям, но попытки трансплантации печени ограничивались только экспериментами на умерших пациентах. Научная статья, впервые зафиксировавшая успешный результат операции, уже опубликована, что делает это достижение официально признанным в научном сообществе.
Операция стала возможной благодаря команде китайских врачей, среди которых — доктор Бэйчэн Сунь. По его словам, ранее печень считалась слишком сложным органом для ксенотрансплантации (пересадки органов между видами). Однако этот случай может изменить подход к лечению острой печеночной недостаточности и нехватки донорских органов.
