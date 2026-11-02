Минздрав РТ рассказал о симптомах рака лёгких на ранних стадиях и факторах риска

02 ноября 2026, 17:45

Фото: Istock/utah778

Со 2 по 8 ноября в Татарстане проходит Неделя профилактики рака лёгких в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Специалисты Минздрава РТ рассказали, как снизить риски развития болезни.