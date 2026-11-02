Минздрав РТ рассказал о симптомах рака лёгких на ранних стадиях и факторах риска
Со 2 по 8 ноября в Татарстане проходит Неделя профилактики рака лёгких в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Специалисты Минздрава РТ рассказали, как снизить риски развития болезни.
Как сообщает «Татар-информ», курение провоцирует развитие болезни в 95% случаев и остаётся основной угрозой. Кроме того, в группе риска находятся люди, которые контактируют с вредными веществами — радоном, асбестом, мышьяком, ураном, никелем и дизельными выхлопами.
Вероятность заболевания повышается и у тех, кто имеет туберкулёз или рубцовые изменения в лёгких. Чтобы снизить риски, рекомендуется отказаться от курения, регулярно проходить обследования и вести ЗОЖ. На производстве следует использовать средства защиты.
На ранних стадиях болезнь часто протекает без выраженных симптомов. К врачам рекомендуется обращаться, если кашель не проходит более трёх недель, при затруднённом дыхании или одышке, кровохаркании, потере веса и слабости, а также при длительном, но не сильном повышении температуры.
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