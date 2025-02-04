В подмосковном детском Центре из желудка школьника достали домашнее задание

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске помогли 16-летнему подростку, проглотившему домашнее задание по информатике. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Школьник выполнил работу и загрузил на флешку, после чего решил поиграть и начал вращать её перед лицом. В какой-то момент юноша случайно проглотил флешку. Иногда инородные тела выходят естественным путём, но на сей раз этого не произошло, и семья обратилась к медикам.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В министерстве напомнили, что, если ребёнок проглотил инородное тело, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, не пытаясь вызвать рвоту. До получения рекомендаций врача нельзя поить и кормить пострадавшего. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск осложнений.
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Школьник выполнил работу и загрузил на флешку, после чего решил поиграть и начал вращать её перед лицом. В какой-то момент юноша случайно проглотил флешку. Иногда инородные тела выходят естественным путём, но на сей раз этого не произошло, и семья обратилась к медикам.
«Мы провели пациенту рентгенографию, и она показала, что флешка находится в желудке. В условиях операционной мальчику сделали наркоз. Далее с помощью эндоскопических щипцов без единого разреза извлекли флешку из желудка. Процедура длилась 15 минут и прошла успешно», – рассказала лечащий врач-эндоскопист Дарья Степаненко.Уже на следующий день пациента выписали домой. Как отметили в ведомстве, ему повезло дважды – флешка не успела навредить организму и сохранила работоспособность. Успешно выполненную работу в школе приняли.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В министерстве напомнили, что, если ребёнок проглотил инородное тело, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, не пытаясь вызвать рвоту. До получения рекомендаций врача нельзя поить и кормить пострадавшего. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск осложнений.
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Лора Луганская