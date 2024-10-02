Мытищинские хирурги спасли ногу пенсионера от ампутации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинскуой больницы спасли ногу пожилого мужчины от ампутации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 74-летний мужчина с облитерирующим атеросклерозом сосудов ноги и начинающейся гангреной. Такое состояние опасно для жизни из-за риска заражения крови. При подобном диагнозе чаще всего конечность ампутируют на уровне бедра.
На втором этапе вместо высокой ампутации на уровне бедра хирурги провели операцию по удалению некротизированной фаланги пальца. Это позволило сохранить пациенту качество жизни.
После недели пребывания в стационаре пенсионера выписали на амбулаторное лечение и реабилитацию под наблюдение врачей поликлиники.
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«Наша мультидисциплинарная бригада провела щадящую высокотехнологичную операцию. Через прокол в бедренной артерии ввели инструмент и восстановили проходимость артерий, снабжающих кровью стопу. На это потребовалось полчаса», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургии регионального сосудистого центра Антон Аналеев.
На втором этапе вместо высокой ампутации на уровне бедра хирурги провели операцию по удалению некротизированной фаланги пальца. Это позволило сохранить пациенту качество жизни.
После недели пребывания в стационаре пенсионера выписали на амбулаторное лечение и реабилитацию под наблюдение врачей поликлиники.
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Лора Луганская