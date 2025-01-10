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В Центре крови Подмосковья возобновляют приём плазмы

Фото: iStock / champpixs

Фото: iStock / champpixs

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Московский областной центр крови 13 января возобновляет приём доноров на плазмаферез. Запись на сдачу плазмы открылась 10 января, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Обращаем внимание на то, что запись на плазмаферез, как и на тромбоцитаферез, формируется исходя из потребностей лечебных учреждений в компонентах крови. На сдачу цельной крови запись не нужна», – подчеркнула заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как уточнили в министерстве, записаться на плазмаферез можно в будни с 11 до 13 часов по телефону: +7 (495) 304-02-06. Сдать плазму можно также только с понедельника по пятницу. Записываться необходимо за день до сдачи. Для записи на понедельник нужно позвонить в пятницу.



Московский областной центр крови расположен по адресу: Москва, улица Металлургов, д. 37А.

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#подмосковье
#московская область
В Видном врачи извлекли из носа малыша едва не погубившую его фасоль
10 января 2025, 14:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы достали из носа двухлетнего мальчика фасоль. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В медучреждение обратились родители малыша с жалобами на инородное тело у него в носу. При осмотре выяснилось, что в правом носовом ходе у него плотно застряла фасоль. Инородное тело вызвало отёк слизистой оболочки.
«Специальным крючком мы извлекли фасоль. Все прошло благополучно. В тот же день ребёнка отправили домой под наблюдение оториноларинголога. Главная опасность заключалась в том, что из-за взаимодействия со слизью она разбухла и стала мягкой, что грозило удушьем», – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Дмитрий Салихов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Специалист посоветовал подбирать для детей игрушки строго по возрасту, не оставлять мелкие предметы в зоне их досягаемости. Если вы заметили, что ребёнок стал тяжело дышать, издавать свистящие звуки, необходимо, не пугая малыша, немедленно обратиться к специалисту. Важно не пропустить даже самые незначительные симптомы. Чем раньше ребёнок попадет к оториноларингологу, тем меньше риск серьёзных последствий.

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Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, что необходимо знать о герпесе
10 января 2025, 13:51

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Вирус простого герпеса является возбудителем широко распространённого вирусного заболевания — герпеса, которое поражает миллионы людей во всём мире. Герпес может проявляться в разных формах, включая герпес губ и генитальный герпес. Хотя эта инфекция не представляет опасности для жизни, она вызывает значительный дискомфорт и требует внимательного отношения к своему здоровью, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Симптомы герпеса могут отличаться в зависимости от типа вируса и локализации инфекции, но обычно включают образование групп пузырьков на покрасневшем участке кожи, которые могут лопаться и превращаться в язвочки. Также возможны зуд или жжение в поражённой области, повышение температуры и общее ухудшение самочувствия при первичном заражении.

«Пациентам с герпесом ротовой полости следует ограничить социальные контакты и избегать совместного использования предметов личной гигиены (зубная щетка, посуда и прочее). При генитальном герпесе половая жизнь должна быть также прекращена на период клинических проявлений», — сообщила врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталия Панчева.

Хотя полное устранение вируса невозможно, современные методы лечения помогают успешно контролировать заболевание и уменьшить его симптомы. При подозрении на герпес, рекомендуется обратиться к дерматовенерологу для диагностики и назначения лечения.

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#минздрав мо
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Маммографию по самозаписи за год прошли около 12,5 тыс. жительниц Подмосковья
10 января 2025, 13:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 12,5 тыс. женщин прошли в Московской области маммографию по самозаписи в 2024 году, такая опция доступна для жительниц старше 40 лет и не проходивших это исследование в последние два года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В минувшем году почти 12,5 тыс. жительниц Московской области самостоятельно записались на маммографию. У 54 из них было выявлено онкологическое заболевание. Этих женщин направили на дополнительную диагностику и лечение», — сказал глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Отмечается, что для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, женщина должна быть прикреплена к одной из поликлиники, подведомственных Минздраву области. Записаться можно по телефону 122 или онлайн — через региональный портал «Здоровье».

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#максим забелин
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#здравоохранение
#медицина
#московская область
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В больницы Подмосковья за год поступило около 200 эндоскопов
10 января 2025, 12:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 200 единиц эндоскопического оборудования, включая гастроскопы, видеобронхоскопы и эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических операций, поступило в больницы Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику, а также применяется для проведения малоинвазивных операций. Всего в минувшем году в больницы Подмосковья поступило около 200 единиц эндоскопического оборудования на сумму порядка 1,1 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова главы областного Минздрава Максима Забелина.
Оборудование поступило в 43 подмосковные больницы. Техника была закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#минздрав мо
#медицинское оборудование
#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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Мытищинские врачи удалили у женщины огромную опухоль из тканей эмбриона
10 января 2025, 12:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Опухоль в форме яйца размером 38 на 20 сантиметров удалили у 45-летней глухонемой женщины хирурги Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в районе малого таза, проблемы с мочеиспусканием и стулом. Обследование выявило, что причиной является крупная опухоль, которая давит на внутренние органы и мешает им нормальной функционировать. Было решено удалить новообразование.

«В ходе операции мы выделили опухоль. Она не была связана ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастала. Такие опухоли встречаются редко и называются внеорганными. Задачей хирургов было удалить новообразование, не травмируя расположенные рядом органы. Операция длилась полтора часа и завершилась удачно», — сказал заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы Игорь Модин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Гистология показала, что новообразование доброкачественное. Оно состояло из мышечной ткани. По мнению экспертов, такие опухоли могут формироваться из зачатков соединительной ткани эмбриона. Они никак себя не проявляют, пока не достигнут больших размеров. Кроме того, такие опухоли могут перерождаться в злокачественные.

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#минздрав мо
#опухоль
#хирург
#мытищи
#операция
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В Звенигороде построят детскую поликлинику на 220 посещений за смену
10 января 2025, 11:53

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детскую поликлинику, рассчитанную на 220 посещений в смену, построят в районе Нахабинского шоссе в Звенигороде, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника предназначена для оказания лечебной, консультативной, диагностической и профилактической помощи детям. Общая площадь медучреждения составит пять с половиной тысяч квадратных метров», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Согласно проекту, в поликлинике предусмотрены кабинеты основных медицинских специалистов: юных пациентов буду принимать педиатры, неврологи, кардиологи, неврологи, урологи, ЛОР-врачи, стоматологи, логопеды и пр. Кроме того, в здании будет зоны ультразвуковой и функциональной диагностики, физиотерапии, ЛФК и неотложной помощи.

Завершить постройку поликлиники планируется в 2026 году.

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В Коломне ищут подрядчика на капремонт корпуса детского хосписа
10 января 2025, 11:34

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт хозяйственного корпуса Московского областного детского хосписа, расположенного в Коломне, планируется провести в текущем году, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик долен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать хозяйственный корпус детского хосписа — одноэтажное здание 1977 года постройки. Общая площадь корпуса составляет более 322 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Начальная цена подряда — 54 миллиона 543 тысячи, заявки принимаются до 20 января. Финансирование ремонта предусмотрено из бюджета Московской области.

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#дети
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Назван срок завершения строительства детской поликлиники в Чехове
10 января 2025, 10:50

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену ведётся в подмосковном Чехове, сдать объект в эксплуатацию должны до конца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Площадь поликлиники составит около 8,6 тыс. квадратных метров. Приём в медучреждении будут вести педиатры, а также врачи узких специализаций. Кроме того, в здании предусмотрены зоны функциональной диагностики, реабилитации и травматологическое отделение», — отметил глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.
На прилегающей территории будет организована парковка, кроме того, там установят детскую площадку и оборудуют места для отдыха.

В настоящее время в будущей поликлинике устанавливают оконные блоки и начинают отделку внутренних помещений.

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#поликлиника
#дети
#строительство
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В деревне Иваново округа Егорьевск отремонтируют ФАП
10 января 2025, 09:55

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта планируют провести в деревне Иваново городского округа Егорьевск, подряд на работы уже выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать одноэтажное здание ФАПа в деревне Иваново», — говорится в сообщении.
ФАП в Иванове был построен в 1986 году, его общая площадь составляет около 387 квадратных метров. Капитальный ремонт будет финансироваться из бюджета Московской области. Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 65 миллионов 380 тысяч рублей, заявки принимаются до 20 января.

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