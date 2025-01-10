В Центре крови Подмосковья возобновляют приём плазмы

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Московский областной центр крови 13 января возобновляет приём доноров на плазмаферез. Запись на сдачу плазмы открылась 10 января, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Обращаем внимание на то, что запись на плазмаферез, как и на тромбоцитаферез, формируется исходя из потребностей лечебных учреждений в компонентах крови. На сдачу цельной крови запись не нужна», – подчеркнула заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как уточнили в министерстве, записаться на плазмаферез можно в будни с 11 до 13 часов по телефону: +7 (495) 304-02-06. Сдать плазму можно также только с понедельника по пятницу. Записываться необходимо за день до сдачи. Для записи на понедельник нужно позвонить в пятницу.
Московский областной центр крови расположен по адресу: Москва, улица Металлургов, д. 37А.
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Лора Луганская