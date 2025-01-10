Врачи НИКИ детства рассказали, для кого и чем опасен метапневмовирус

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Метапневмовирус, сообщения о распространении которого появились в последние недели, опасен в первую очередь для самых маленьких и пожилых пациентов. У них он может вызвать пневмонию, бронхит и бронхиолит, сообщили врачи НИКИ детства.
У страдающих бронхиальной астмой вирус может спровоцировать её обострение. В остальных случаях заболевание протекает легко и похоже на ОРВИ.
Метапневмовирус передаётся в основном воздушно-капельным путём. Специфического лечения и прививок от него нет, поэтому лечат симптомы: снижают температуру, используют сосудосуживающие средства, пьют много жидкости.
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«Метапневмовирус давно существует в числе других вирусов, с которыми мы сталкиваемся в сезон простуд. По клиническим проявлениям похож на лёгкую респираторно-вирусную инфекцию. Симптомы те же, что и у других простудных заболеваний. Это насморк, кашель, затруднённое дыхание и повышение температуры тела», – пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Метапневмовирус передаётся в основном воздушно-капельным путём. Специфического лечения и прививок от него нет, поэтому лечат симптомы: снижают температуру, используют сосудосуживающие средства, пьют много жидкости.
«Снизить риск заражения поможет соблюдение правил личной гигиены. Напомните ребёнку о необходимости регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой. Вирус может сохраняться на различных поверхностях, поэтому важно регулярно очищать их. Проводите дезинфекцию поверхностей и влажную уборку помещений. В сезон простуд избегайте людных мест, особенно мест скопления большого числа детей», – посоветовала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.При этом медики призывают не заниматься самолечением. При появлении симптомов заболевания следует сразу же обратиться к специалистам.
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Лора Луганская