Мытищинские хирурги спасли жизнь мужчины с «хрустальными» сосудами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сосудистые хирурги Мытищинской больницы спасли пациента с «хрустальными» сосудами от инсульта и ампутации ноги. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 70-летний мужчина с жалобами на сильные боли в ноге, хромоту и почернение пальца на стопе. Обследование установило у него серьёзное поражение артерий нижних конечностей и начавшийся некроз пальца. Также у пациента было критическое сужение сонных артерий. Такое состояние развилось на фоне прогрессирующего атеросклероза.
Операция заняла около трёх часов и прошла успешно. Кровоток в сонной артерии был восстановлен. После заживления операционного разреза пациенту провели операцию по реконструкции артерий ноги, компенсировав в ней кровообращение и устранив боль.
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«Предстояло бороться не только за спасение ноги от ампутации, но и за жизнь пациента. Множественные сужения на разных участках сонной артерии достигали 70-90%. Стенки сосудов были не эластичными, а хрупкими из-за отложений кальция и напоминали хрусталь. Был крайне высок риск инсульта. Понадобилась срочная операция по удалению атеросклеротических бляшек в сосудах», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.
Операция заняла около трёх часов и прошла успешно. Кровоток в сонной артерии был восстановлен. После заживления операционного разреза пациенту провели операцию по реконструкции артерий ноги, компенсировав в ней кровообращение и устранив боль.
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Лора Луганская