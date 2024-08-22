Мытищинские урологи спасли почку женщине после разрыва опухоли и потери литра крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Урологи Мытищинской больницы сумели сохранить почку пациентке с разрывом опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 53-летняя женщина с жалобами на сильные боли в пояснице, тошноту и головокружение. Врачи выявила у неё разрыв опухоли с внутренним кровотечением. Как выяснилось, ранее женщина наблюдалась у специалистов в другом регионе, так у нее была диагностирована доброкачественная опухоль почки.
Операция длилась около 3,5 часов. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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«В случае спонтанного разрыва опухоли возникает неконтролируемое внутреннее кровотечение. Это оно создает непосредственную угрозу жизни. В нашем случае опухоль была величиной около 7 см. Женщина потеряла около литра крови, её экстренно подготовили к операции. Несмотря на обширную забрюшинную гематому, почку удалось сохранить», – рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
Операция длилась около 3,5 часов. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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Лора Луганская