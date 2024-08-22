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Онколог раскрыл, какая мера профилактики рака лёгких самая эффективная

Онколог Тараров: на начальной стадии рака лёгких отсутствуют симптом
22 августа 2024, 13:51
Фото: iStock/utah778

Фото: iStock/utah778

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Рак лёгких является одним из самых распространённых и летальных онкологических заболеваний. О том, какие профилактические меры помогут уберечься от этого опасного недуга, рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 онкодиспансера Московской области Сергей Тараров.
«Для того, чтобы снизить риск заболевания раком лёгких, нужно отказаться от курения и чаще бывать на свежем воздухе. Рекомендуется вести активный образ жизни, заниматься спортом, а также контролировать уровень психологических нагрузок и стресса», — посоветовал Тараров.
Он также отметил, что на начальной стадии рак лёгкий протекает абсолютно бессимптомно.



«Выявить злокачественные опухоли лёгких можно только при профилактическом обследовании», — подчеркнул врач.
Он добавил, что на ранней стадии онкозаболевания эффективно поддаются лечению, поэтому нужно регулярно проходить профилактические осмотры.

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#онкология
#здоровье
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Невролог Комаров рекомендовал играть не более трёх часов в день
21 августа 2024, 20:53

Фото: iStock/Nestea06

Невролог Александр Комаров назвал безопасным временем, в течение которого можно играть в компьютер, не более трёх часов в день.
«Три часа — это время возможного сохранения внимания мозга без повреждения энергетических медиаторных структур. После головной мозг должен отдохнуть, перезагрузиться, восстановить свой статус-кво и дальше функционировать. Если играть больше трёх часов, появляется перегрузка, утомление, что вызывает нарушения психоэмоционального фона», — объяснил в беседе с NEWS.ru Комаров.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщал, что распознать тяжесть инсульта обыватель не сможет, как и самостоятельно определить симптомы, однако это сможет заметить и сделать находящийся рядом человек.

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#компьютер
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#здоровье
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Путин высоко оценил Детский клинический центр в Подмосковье накануне его открытия
21 августа 2024, 18:31

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Владимир Путин высоко оценил готовящийся к открытию оценил Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. В среду он ознакомился с итогами строительства и планами работы нового медучреждения в преддверии его открытия.
Президента встретили хирург Леонид Рошаль, именем которого назван центр, глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, главврач новой клиники Татьяна Шаповаленко и другие.

Путин осмотрел макет здания, поговорил с врачами, которые начнут там работать. Ему рассказали, как будет функционировать клиника. Затем глава государства поделился впечатлениями с пациентами клиники.
«Палаты такие удобные, в том числе для мамочек с малышами. Этот центр очень полезен не только для Московской области, но и в целом для здравоохранения страны, потому что телемедицина даёт возможность общаться со специалистами по всей России. Это здорово. Так что поздравляю и Московскую область, и вас как пользователей этого нового учреждения. Мы начали строить его с 2021 года. Хороший результат! Надеюсь, что всё будет соответствовать тем задачам, которые мы ставили перед собой, когда затевали этот проект», – сказал Путин.
Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование.

Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами.

В четверг, 22 августа, в клинике начнёт работать консультационно-диагностическое отделение. Позднее первых пациентов примет стационар, будут работать и другие отделения.

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#подмосковье
#московская область
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#больница
#красногорск
#дети
#здравоохранение
#леонид рошаль
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Диетолог Журавлева раскрыла, какие продукты могут уничтожить молодость
Диетолог Журавлева: Сахар и алкоголь способствуют старению
21 августа 2024, 18:30

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Диетолог Полина Журавлева заявила, что к продуктам и компонентам, ускоряющим процесс старения, относятся сахар, трансжиры и алкоголь.
Так, сахар способствует ухудшению качества коллагена, из-за чего кожа теряет упругость, а трансжиры сгущают кровь, что приводит к недостатку кислорода для кожи и также влияет на её красоту.

«Алкоголь также разрушает коллаген, кожа становится сухой, а морщины — больше. Наверняка вы замечали, как после возлияний с утра меняется внешний вид человека. С возрастом эта проблема усиливается, а при регулярном употреблении алкоголя мы все прекрасно знаем, как выглядят люди — на 30 лет старше своего реального возраста», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что на сонливость в течение дня влияет образ жизни.

«Во избежание сонливости необходимо делать паузы между рабочей деятельностью и заниматься недолгими физкультминутками. Также стоит проветривать рабочее помещение», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Романенко.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявлял, что для укрепления иммунитет перед осенним сезоном можно с помощью травяных чаёв.

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#терапевт
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Воробьёв поблагодарил всех, кто участвовал в создании Детского центра в Красногорске
Воробьёв поблагодарил всех участвовавших в создании Детского центра
21 августа 2024, 18:19

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил Владимира Путина и всех, кто принял участие в создании Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Президент в среду побывал в готовящейся к открытию клинике.
«Сегодня у нас важный день – глава государства приехал на открытие нашей новой областной больницы, детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Спасибо президенту, что в феврале 2019 года поддержал наш большой флагманский проект. Мы собрали команду лучших специалистов с уникальными профилями лечения со всей страны и оснастили больницу по последнему слову техники. Дети со всей России смогут получать здесь медицинскую помощь бесплатно», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.



Он также поблагодарил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щёголева, зампреда правительства Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главврача Татьяну Шаповаленко и многих других.


В четверг, 22 августа, в клинике начнёт работать консультационно-диагностическое отделение. Позднее первых пациентов примет стационар, будут работать и другие отделения.



Воробьёв также показал Путину макет другого подмосковного медучреждения – Балашихинской областной больницы на более чем 1,1 тыс. коек. Её строительство планируется завершить в 2027 году.


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#президент
#владимир путин
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#андрей воробьёв
#московская область
#здравоохранение
#красногорск
#клиника
#больница
#дети
#леонид рошаль
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Главврач Детского центра в Красногорске Шаповаленко раскрыла особенности его работы
Главврач Детского центра Шаповаленко раскрыла особенности его работы
21 августа 2024, 17:57

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

В готовящемся к открытию Детском клиническом центре имени Л. Рошаля в подмосковном Красногорске будут собраны специалисты практически всех профилей.
Об этом рассказала главврач клиники Татьяна Шаповаленко.
«Московская область занимает второе в России место по численности детского населения. До настоящего момента в регионе было три детских центра, но они располагаются в основном в восточной части области. Северная и западная части были обделены таким высокотехнологичным центром», – отметила доктор.
По словам главврача, работа медучреждения, в частности, будет направлена на хирургическую помощь, включая такие направления, как челюстно-лицевое, офтальмологическое, нейрохирургическое и травматологическое.

Сегодня Шаповаленко. встретила в детском центре президента России Владимира Путина. Посетить клинику, которая вскоре должна заработать, главу государства приглашал губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время их встречи в июне. Тогда глава региона рассказал о завершающемся строительстве детского госпиталя, создание которого в своё время поддержал президент.

Путин тепло приветствовал президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаля. Он поздравил врача с открытием детского центра, названного в его честь. Как отметил президент, Рошаль заслужил, чтобы медучреждение носило его имя. В свою очередь, врач поблагодарил Владимира Путина и Андрея Воробьёва за поддержку проекта.

Затем Путин осмотрел макет клиники и побеседовал с врачами об их работе.

Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование.

Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.

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#подмосковье
#московская область
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#здравоохранение
#дети
#больница
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#владимир путин
#андрей воробьёв
#губернатор
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Президент Путин приехал в Детский центр имени Рошаля в Красногорске
21 августа 2024, 17:24

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Президент России Владимир Путин приехал в Детский клинический центр имени Л. Рошаля в подмосковном Красногорске, который скоро примет первых пациентов.
Главу государства сопровождает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Путин тепло приветствовал президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Вместе с ним главу государства встречала доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья, который поддержал президент. Клиника будет координировать работу всех детских учреждений Московской области и позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов.

В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование, в том числе отечественное. На крыше здания – вертолётная площадка для санитарной авиации, которая позволит доставлять в госпиталь самых сложных пациентов из любой точки Московской области.

В центре сделано всё для комфорта детей. Для них оборудовали игровые комнаты, а стены на этажах украсили герои любимых мультфильмов. Палаты матери и ребёнка оснащены кроватями и встроенными пеленальными столиками, отдельными санузлами с удобными душевыми, телевизором и выходом в интернет. Для родителей оборудованы зоны отдыха.

Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.

В команде центра – свыше 500 ведущих специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска. Астрахани, Ульяновской, Воронежской областей и из других городов, а также более 800 сотрудников из числа среднего медперсонала. Все они прошли онлайн-обучение современным стандартам работы на базе подмосковного медицинского колледжа.

В Центре собраны все направления детской медицины по 28 профилям. Это детская хирургия, травматология, офтальмология и другие специализации. Вместимость клинического центра превышает 460 коек. В нём расположено 48 коек реанимации, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также 16 стационарных отделений и 23 операционных.

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#владимир путин
#андрей воробьёв
#президент
#губернатор
#красногорск
#дети
#больница
#подмосковье
#московская область
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Российские учёные нашли связь между нехваткой кислорода и онкологией
21 августа 2024, 16:04

Фото: iStock/boggy22

Российские учёные установили, что гипоксия связана с низкими рисками развития рака кишечника.
К такому выводу исследователи пришил, проведя опыты на лабораторных мышах.

«Мы уже работаем над поиском биомаркеров в крови, по которым можно будет предсказывать эффективность лечения без изъятия образцов клеток из опухоли. Мы будем изучать особенности развития других типов опухолей у организмов с разной устойчивостью к гипоксии. Это позволит определить связанные с низкой устойчивостью к нехватке кислорода молекулярные мишени для разработки новых подходов к терапии рака», — поделилась в беседе с RT ведущий научный сотрудник лаборатории иммуноморфологии воспаления Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Джулия Джалилова.

До этого министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщил, что в Кемерове прооперировали женщину с железным осколком в колене. Как выяснили специалисты, инородное тело осталось после того, как в подростковом возрасте женщине удаляли часть мениска.

«Вероятнее всего, осколок — часть хирургического инструмента», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.

Ранее сообщалось, что врачи Королёвской больницы спасли пациента от ампутации ноги.

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#врачи
#разработки
#опухоль
#специалисты
#лаборатории
#ученые
#наука
#медицина
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Врач Кондрахин раскрыл истоки фармакологии
Врач Кондрахин: Фармакология пошла от фитотерапии
21 августа 2024, 15:20

Фото: iStock/guteksk7

Врач, клинический фармаколог, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что изначально фармакология началась с фитотерапии, то есть все лекарства изначально имели травяное основание.
«Большинство препаратов фармакологических, которые мы знаем, исходили из растительного сырья и делались таблетированной формой. Сегодня часть препаратов на основе растительного сырья имеет доказательную базу, часть продукции имеет слабодоказательную базу. Их очень много, но не все они имеют заслуженное уважение среди медицинского сообщества», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.

А в Рослесинфорге напомнили об опасных последствиях употребления ядовитых грибов.

«Среди ядовитых грибов есть яркие виды, привлекающие внимание и одновременно сигнализирующие об опасности. Например, мухомор красный встречается по всей стране, любит селиться под берёзами и рядом с хвойными деревьями. Яд красного мухомора угнетает работу дыхательных путей, вызывает спазм ЖКТ, может вызвать остановку сердца. Определённые дозы могут довести до летального исхода», — прокомментировали в беседе с RT в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники Института биофизики будущего МФТИ разработали инновационный препарат для лечения рака лёгких.

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#лекарство
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#медицина
#здоровье
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Около 150 медиков борются за премию «Подмосковный врач»
21 августа 2024, 12:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 150 медиков приняли участие в конкурсе «Подмосковный врач», третий этап которого завершился в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Оценочные процедуры для соискателей премии включали теоретическую и практическую части.
«Уже третий год мы вручаем в Подмосковье профессиональную премию для медработников. В этом году в испытаниях приняли участие 149 медиков. На это раз был расширен перечень специальностей. В него вошли детские хирурги и кардиологи, эндокринологи и другие врачи. Сейчас кандидатов оценивает экспертная комиссия, которая и определит победителей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Подвести итоги премии планируют в сентябре. Как отметили в министерстве, победители получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.

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