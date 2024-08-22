Онколог раскрыл, какая мера профилактики рака лёгких самая эффективная

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Рак лёгких является одним из самых распространённых и летальных онкологических заболеваний. О том, какие профилактические меры помогут уберечься от этого опасного недуга, рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 онкодиспансера Московской области Сергей Тараров.
«Для того, чтобы снизить риск заболевания раком лёгких, нужно отказаться от курения и чаще бывать на свежем воздухе. Рекомендуется вести активный образ жизни, заниматься спортом, а также контролировать уровень психологических нагрузок и стресса», — посоветовал Тараров.Он также отметил, что на начальной стадии рак лёгкий протекает абсолютно бессимптомно.
«Выявить злокачественные опухоли лёгких можно только при профилактическом обследовании», — подчеркнул врач.Он добавил, что на ранней стадии онкозаболевания эффективно поддаются лечению, поэтому нужно регулярно проходить профилактические осмотры.
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